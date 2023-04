– Fotballspillere er ikke roboter. Vi er ekte mennesker med følelser.

Stavanger — 9. mai er det ti år siden Sander Svendsen fikk sin debut i Eliteserien for Molde. Viking-vingen ble kastet ut i det som 15-åring. Han var et av norsk fotballs heteste navn. Nærmest en barnestjerne. Sensommeren 2022, etter opphold i Hammarby, Odd og Odense, lot Viking høre fra seg. Målmaskinen Veton Berisha hadde gått fra ikon til forhatt i Stavanger ved å presse gjennom et salg. Nå skulle kapteinen erstattes. De mørkeblå hadde fått nei fra noen spisser allerede. Erik Nevland pekte på Sander Svendsen.

Det tok kun 45 minutter i debuten før trenerne viste sin uenighet med sportssjefen – og flyttet Svendsen bort fra spissplassen og ut på vingen. Raseriet mot en klubb som bare tapte, og som mange følte hadde solgt bort både en fantastisk gullmulighet og et gruppespill i Europa, raste. Tapene stablet seg som en kortstokk. Svendsen ble et slags symbol på elendighet og inkompetanse hos Viking for mange. I SoMe gikk det både en og to kuler varmt.

Et lite halvår senere har Svendsen reist seg. Som i sagnet om Fugl Føniks har han steget opp av asken. Lysluggen framstår revitalisert. Både på banen og blant fansen. Tross en enorm konkurranse på høyre ving er han den trenerne i det siste mener har sett friskest og farligst ut.

Dette var store sko å fylle. Jeg hadde et stort ønske om å få komme hit og var veldig glad da det gikk i orden. Jeg ville så gjerne hjelpe laget, gutta og klubben. Det kjente jeg selv at jeg ikke klarte og det påvirket meg selvfølgelig psykisk. — Sander Svendsen

Kontrastene er enorme. Svendsen har ingen problemer med å innrømme at han kjente på det i fjor.

– Selvsagt gjorde jeg det! Jeg prøvde så godt jeg kunne å konsentrere meg, men jeg har alltid vært en person som legger mye ansvar på meg selv. Dette var store sko å fylle. Jeg hadde et stort ønske om å få komme hit og var veldig glad da det gikk i orden. Jeg ville så gjerne hjelpe laget, gutta og klubben. Det kjente jeg selv at jeg ikke klarte og det påvirket meg selvfølgelig psykisk, sier Svendsen til RA – og speider ut over et festklart SR-Bank Arena.

Gikk på psyken løs

Innad i Viking får han ofte stempelet som lagets kanskje aller hyggeligste fyr. Alltid smilende. Alltid opptatt av at andre har det fint. På innsiden har han likevel hatt sitt å stri med selv. Svendsen har ingen problemer med å vise den myke siden sin. Den fotballspillere ofte skjuler litt. Det er nemlig ganske mange flere kamper som skal vinnes i motgang enn bare de på banen.

– Jeg har gjort hva jeg kunne og prøvd å jobbe så godt som mulig. I fotballivet er ting noen gang tøffe. Det var en vanskelig periode å komme inn i Viking. Jeg har vært nødt til å jobbe med psyken, men har blitt utrolig godt tatt vare på av lagkameratene mine. Det var en tøff tid for alle, men vi sto støtt i det og jobbet med tingene vi kunne påvirke. Utfordrende, men også lærerikt. Jeg tror at både jeg, og alle andre, tar med noe positivt fra dette inn i ny sesong, sier Svendsen.

Før i tiden var det en uskreven regel at toppspillere ikke burde lese aviser. Spesielt ikke i motgang. Nå er det ikke bare journalister som vurderer. SoMe har på sett og vis gjort journalister av alle. Ikke alt er like gjennomtenkt og det er nærmest umulig å stenge seg helt ute fra denne nye virkeligheten.

– Jeg prøver så godt jeg kan å kun rette blikket mot det jeg kan påvirke og det som er i min kontroll. Men vi fotballspillere er ikke roboter. Vi er ekte mennesker med følelser. Det betyr alt for oss å gå ut på en fotballbane å vinne for alle som sitter der. For hele klubben. Selvsagt er det vanskelig å ikke bli påvirket. Dette er samtidig en del av det å være toppidrettsutøver. Det er krevende. Omgivelsene setter krav. Det må man lære seg å forholde seg til, sier Svendsen – og fortsetter:

– Jeg fikk jobbe godt med å holde hodet mitt positivt. Prøve å være den beste versjonen av meg selv i fjor høst. Men selvfølgelig – vi er mennesker med følelser som alle andre. Det er umulig å unngå å ikke se, oppleve eller høre ting. Dette er en teknologisk verden og nesten umulig å holde seg unna den.

Stortrives i mer vant rolle

At han nok aldri blir noen Berisha-erstatter i Viking lever Svendsen godt med. Høyre ving er rollen nå og han trives.

– Veldig godt også! Jeg har spilt mye i denne posisjonen. Planen var å spille spiss da jeg kom, men så lenge jeg får lov å være bidra er det samme om det er kant eller spiss. Vi har fantastiske spisser nå og vi har gode spillere på kant og mye konkurranse. Vi har en god stall som gjør at vi pusher hverandre hele tiden.

– Hvor viktig er det med selvtilliten å faktisk vinne lørdag for å unngå to strake tap – selv om det ene er på Lerkendal? Og ikke minst for å få tilbake de 15.000 som kommer?

– Vi er fotballspillere av en grunn. Dette er konkurransemennesker som elsker å vinne kamper. Det er seier vi går for og det vi jobber for hver eneste dag. Til syvende og sist står det høyest for alle. Vi kommer til å gjøre alt vi kan. Selv om vi tapte mot RBK så du veldig mye positivt. Mye godt å bygge på. Kan vi fortsette å ha slike prestasjoner vil vi samle mange poeng. Målene vil komme av seg selv, sier Svendsen.

Konkurransen på høyre ving, hvor han nå spiller, er ekstrem. Kanskje er det rollen hvor det er aller tettest med Edvin Austbø og Niklas Sandberg i spill også. Det lever han fint med.

– Konkurransen er kjempestor, men denne er ekstremt viktig i et lag. Skal du være et topplag trenger du at alle pusher hverandre konstant. Edvin er helt fantastisk god. Det er Niklas også. Vi har en stor konkurranse og det trigger. Man våkner hver dag og må kjempe og jobbe for plassen. Alle vil spille, men dette tre karer som likevel unner hverandre suksess. Alle vil spille. Vi skryter av hverandre og backer opp. Jeg tror det er en sunn konkurransesituasjon. For oss er det bare å jobbe på. Så er det opp til trenerne hvem de velger å starte med – og hvem som kommer inn. Det er slik fotballen fungerer.

Når LSK kommer lørdag skal Viking forsøke å prestere på et flunkende nytt underlag. Dekket representerer en stor endring for hovedrolleinnehaverne.

– Det er mye mykere. Ballen flyter mer oppå og spretter litt mindre. En stor forskjell.

Svendsen og Viking møter også tøff motstand nok en gang.

– LSK er et godt lag, men absolutt et lag vi skal ha mulighet for å slå. Vi har troen på det vi gjør og synes det er fantastisk at det blir utsolgt. Kjekt at så mange tar turen for å støtte oss. Jeg gleder meg veldig til å få oppleve det i virkeligheten. Det blir første gang her i Stavanger med utsolgt for meg, avslutter en smilende Sander Svendsen.

