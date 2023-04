På dette området må Viking finne seg selv

Etter 25 baklengsmål på 14 kamper før seriestart i 2023 skulle en kanskje anta at det er defensivt det fortsatt hangler aller mest. Slik framsto det ikke i seriepremieren mot Rosenborg. Ser en litt bak tallene oppdager man at fem av målene i forsesongen gikk inn i et formasjonsmessig avvik mot suverene Glimt. Ytterligere åtte med sterkt reduserte mannskap mot henholdsvis EIK og Kristiansund. På de andre elleve kampene gikk det samlet inn 12 mål.

Det vitner faktisk om en ganske godt utført ryddejobb. En ryddejobb som er tatt på alvor hos trenerteamet i vinter. Når hovedrolleinnehaverne er tilgjengelige bakover ser Viking nå betryggende solide ut.

At hjemmelaget tok alle poengene på Lerkendal handlet langt mer om marginer og flaks enn Vikings defensive prestasjon. Den var nemlig førsteklasses.

De fire bakerst var gode sammen, midtbanen var flinke til å holde liten avstand til de bak og vingene bidro slik at det ble en tett 4-5-1 bakover. Viking har langt på vei begynt i det som tradisjonelt ses på som «rett» ende.

Ser en bort fra at Patrik Gunnarsson nok burde reddet målet gjorde ikke Viking mange personlige eller kollektive feil. Ærgjerrigheten og stoltheten ved å forsvare seg framstår stor.

Med Patrick Yazbeks inntreden på Vikings midtbane har laget også fått en slags egen «Leo». For et steg og for en kapasitet til å løpe opp motstandere!

Så gjenstår det å se hvor lang tid det tar før vi virkelig får se kvalitetene samme Yazbek skal være i besittelse av framover i banen.

For skal Lillestrøm, og flere andre lag slås den neste tiden, tror jeg nemlig at det er offensivt den store forbedringen må komme.

Viking må kort og godt skape flere sjanser totalt enn hva de har gjort de siste kampene.

Skal de mørkeblå ta nok poeng til å henge på i nærheten av en medaljekamp, som er i tråd med pengebruk og klubbens mål om å komme tilbake i toppen av norsk fotball, holder det ikke med fire-fem sjanser per kamp.

Dersom et lag scorer på halvparten av sine klare sjanser, som RBK søndag, er de statistisk sett supereffektive.

Når man vet at et hjemmelag i snitt scorer rundt 2,6 ganger i fotball sier det seg selv at det ofte vil behøves flere gode tilbud enn Viking har skapt i det siste for å sikre de nødvendige poengene.

[ Snart utsolgt mot LSK: Viking advarer mot trafikkaos ]

Denne vinteren har Viking, med noen få unntak, ikke skapt nok sjanser jevnt over.

Det handler nok noe om at de øvde veldig mye på det defensive tidlig. Skader og nye navn som kom inn sent, spiller nok også inn. Legg også gjerne til litt for varierende baneforhold.

Trenerne var før sesongen tydelige på at de ville spille inn et lag for å sette noen relasjoner og et samhandlingsmønster begge veier i 4-3-3. For å finne tilbake til sitt DNA – eller spilleprinsipper om en skal bruke et mer tradisjonelt norsk fotballbegrep. Omstendighetene har ikke tillatt det ofte nok offensivt med et toppet mannskap.

Da må en mer gjenkjennelig plan for hvordan de skal score resten av målene tydeligere skinne gjennom. — Espen Astor Iversen

Nå må de prøve å gjøre det underveis i kamp om poeng i stedet. Å få inn automatikk i handlingene hos fotballspillere – i relasjon til medspillere – høres enkelt ut, men er vanskelig. Noe kommer naturlig av seg selv om folk spiller ofte sammen. Det er likevel fullt mulig å gjøre mye mer og mye raskere ved å trene konstant på det. Drit kjedelig kollektiv terping på formasjon, rolle og bevegelsesmønster gir resultater. Om det gjennomføres rett. Det finnes utvilsomt trenere som gjør det oftere og mer detaljert på feltet enn Viking-duoen – selv om ikke vi i media får se hele bildet med en fast stengt trening før kamp.

Å peke for mye på omstendigheter vil neppe fungere veldig godt i år med 2022 i mente. At Viking ikke spiller i Europa gir også langt flere fulle treningsuker til å terpe både oppspillsmønstre, press og struktur.

I løpet av ganske kort tid må nå Vikings offensive spilleprinsipper komme mye tydeligere fram. Ut i fra hva trenerne selv sier vil det neppe kun handle om kontringer.

Da må en mer gjenkjennelig plan for hvordan de skal score resten av målene tydeligere skinne gjennom.

Dette må skje samtidig som det defensive ikke glemmes. For stenger man bak holder fotballens vanligste resultat i massevis.

1–0 gir tre poeng, men det er normalt sett enklere å ta de tre poengene om man skaper så mye at det går inn to-tre baller i rett mål hver kamp.

Forhåpentligvis får vi se mer av lagets offensive identitet allerede foran et utsolgt stadion mot LSK. Her er det spørsmål som må besvares.

En god del må fortsatt bevises før Viking e’ tebage.

[ Tror nytt underlag vil påvirke viktig del av spillet ]