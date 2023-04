Mot utsolgt: Viking advarer mot trafikkaos

Stavanger — Til tross for nedturen i siste del av sesongen i fjor, og tapet mot RBK i premieren, går det nå mot helt utsolgt når Viking og LSK barker sammen.

– Vi har passert 12.200 solgte billetter til oppgjøret. Nå og det begynner å minke på plasser. Vi har tro på helt utsolgt. Ingenting er bedre enn det. I alle fall når en så trøkket fra kampene på mandag. Det var fantastiske bilder å se, sier leder for privatmarked i Viking Frida Gloppen til RA.

Frida Lingjerde Gloppen forteller om 12.200 solgte billetter allerede til første hjemmekamp. (Espen Iversen)

Klubben gjorde i vinter en nøyaktig beregning av kapasiteten etter at skjermer har kommet til og diverse grep har blitt gjort de siste årene. Den er noe lavere enn de 16.600 som var maks for noen år siden.

– 15.500 er tallet. Det inkluderer fullsatt bortefelt og ståplassene på Felt O.

Oppfordrer til å la bilen stå

Både Gloppen og salgssjef Børge Moi Nilsen advarer samtidig folk mot kaoset som vil komme om bil i for stor grad blir valgt som transportmiddel. Den enorme byggevirksomheten i området gjør tilgangen svært redusert.

– Vi satser på utsolgt stadion. I en normal verden, uten graving, krever det mye. Nå er det sirkus. Hele området er gravd opp. Folk bør la bilen stå i så stor grad som mulig. Reis kollektivt, gå eller bruk sykkelen! Hvis veldig mange stanser med privatbil i området, for å slippe av folk som skal på kamp, vil det også bli kaos. Kom gjerne tidlig også, sier Moi Nilsen – og fortsetter:

– Så er det parkering på Hinna skole dersom en absolutt er avhengig av bil, fortsetter Moi Nilsen.

Han peker på at klubben likevel inviterer til folkefest. Det blir FanZone og det skal også settet opp øltelt til kampen.

Vikings salgssjef Børge Moi Nilsen. (Espen Iversen)

Det gjør Viking også til kampene mot Brann og på 16. mai.

Denne gangen blir det kickoff for de som har sesongkort – eller Viking+-abonnement som det nå heter. Her blir det DJ, artister og opplegg.

Moi Nilsen avviser likevel at ølteltene klubben har satt opp noen ganger gir store direkte inntekter.

– Det er et tapsprosjekt – selv om vi får dekket inn mye. Dette er noe vi gjør for at det skal være kjekt, slår han fast.

Om Viking klarer å selge ut stadion henger det også sammen med at hovedsponsor Lyse har kjøpt et stort antall billetter til kampen. Deler av den harde kjernen av fans har før vært kritiske til en slik virksomhet og kalt det “gratisbilletter”. Det begrepet er Moi Nilsen helt uenig i.

– Vi har ikke gitt bort en eneste gratisbillett! Dette blir som om du har billetter til kampen selv og gir dem videre fordi du ikke kan benytte dem. Vi hadde ikke klart å fylle stadion uten Lyse, sier Moi Nilsen – og peker på at det også er en god mulighet til å rekruttere barn og nye supportere.

[ Kritiserte egen keeper etter premieretap ]

Første kamp med VAR

Viking hadde i fjor et par uheldige enkelthendelser i forbindelse med sikkerheten rundt kamper. Før sesongen ble det slagsmål i treningskampen mot Bryne og mot RBK var det også anløp på utsiden av arenaen. At det finnes elementer rundt klubben som oppsøker bråk tar klubben på alvor. Det er ikke noe man ønsker mer av.

– Det er noen kamper det er mer arrangementstekniske ting rundt enn andre. Det er forskjell på risikobildet til en kamp mot Brann en lørdag og en søndagskamp mot Sandefjord. Lillestrøm kommer med mange bortefans nå og vi må gire opp. Det er et utmerket samarbeid mellom politi, klubbene og supporterkontaktene, sier Moi Nilsen – som også er arrangementsansvarlig på kampene.

Rent visuelt sett er det også noen endringer med stadion denne sesongen. Ny kunstgressmatte er lagt, oppvarmingsfeltet er utvidet og innbytterbenkene er nye og gjennomsiktige. Det er også endret litt på kameraenes plassering.

Oppgjøret lørdag blir nemlig det første i historien til SR-Bank Arena med VAR i bruk.

[ Viking-spiller til Bryne ]