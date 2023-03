Generalprøve til bekymring

Marbella — Inngangen til oppgjøret mot Jerv, i den siste treningskampen før alvoret starter mot RBK i 4. runde av NM neste søndag, var alt annet enn god for Viking.

Trener Morten Jensen innrømmet alt dagen før kampen at laget kanskje ikke skulle spilt mer enn to kamper under dette oppholdet. Planen om å spille inn et serielag måtte uansett kastes på båten på grunn av skader og kjenninger.

Mot Jerv manglet David Brekalo, Djibril Diop, Nicholas D’Agostino, Viljar Vevatne, Sondre Bjørshol, Markus Solbakken og Niklas Sandberg. Dessuten hadde kaptein Zlatko Tripic reist hjem for å være med sin nyfødte sønn. I realiteten startet nok kun fem-seks mann av de elleve man håper å kunne sende på banen i NM.

Da sier det seg selv at det hele blir tynt. For å si det forsiktig. Det var noen tendenser, men også nok av rot.

Laget som ble stablet på banen viste enkelte tendenser i den første omgangen mot Jerv – uten å imponere.

Jost Urbancic hadde et skudd like utenfor etter tre minutter, mens Jerv hadde et par farlige cornere etter rundt kvarteret.

Etter dette tok Viking mye tak i ballen og Sander Svendsen kom nærmest alene gjennom etter 16 minutter. Dessverre fikk han aldri stokket beina til et skudd og sjansen rant ut i sanden.

Nærmest mål kom Yann-Erik de Lanlay med et skudd som berørte stangen på vei utenfor etter 20 minutter.

Kevin Kabran hadde også et mål annullert for offside etter 43 minutter.

Like før pause glapp det nesten for Viking da Patrik Gunnarsson kokte kål og mistet ballen. Heldigvis for ham var Kristoffer Løkberg med og reddet på streken.

Etter pause satt Jerv presset litt høyere og ga Viking litt trøbbel i starten, før laget falt mer ned i rammen igjen. Viking fikk nok et må annullert for offside da Harald Nilsen Tangen ble avblåst etter 57 minutter.

Etter timen var laget heldige som ikke fikk mål mot seg, men Gianni Stensness avverget baklengs i siste liten.

Egentlig var beholdningen til Viking i denne kampen det defensive. Det sprakk også dessverre etter 85 minutter da tidligere Ulf-spiss Erlend Hustad kom fri og knallet inn 1-0 til Jerv. Faktisk var ikke det helt ufortjent heller - selv om det var relativt jevnt i store sjanser fram til det.

Viking gjorde et forsøk helt på tampen, men lyktes ikke. Dermed ble det 1-0-tap.

Fotball, treningskamp

Viking-Jerv 0-1 (0–0)

Estadio Burgos Coin, 25 tilskuere

Mål: 0-1 Erlend Hustad (85)

Viking (4-3-3): Patrick Gunnarsson – Yann-Erik de Lanlay (Herman Haugen i 10 min.), Gianni Stensness, Lars Erik Sødal, Jost Urbancic – Patrick Yazbek (Simen Kvia-Egeskog i 10 min.), Kristoffer Løkberg, Harald Nilsen Tangen – Sander Svendsen, Kevin Kabran, Edvin Austbø (Sondre Auklend i 10 min.).

Jerv (5-4-1): Øystein Øvretveit – Torje Wichne, Erik Tobias Sandberg, Mathias Wichmann, Mikael Ugland, Leandro Fernandes – Thomas Næss, Ange Mutsinzi, Lucas Larade, Samuel Pedro – Peter Wilson.

Dommer: Sigurd Kringstad, IL Valder

Gule kort: Jost Urbancic, Patrik Gunnarsson, Sondre Auklend, Viking.

