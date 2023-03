Vikings potet: - Det er ikke bare lett

Marbella — Da Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim gjorde sitt aller første kjøp som Viking-trenere var det Kevin Kabran som ble hentet for gode penger fra Start vinteren 2021 på en treårig avtale. Spilleren skulle inn i en rolle som venstre ving. Planen var å få ut et uforløst potensial. Hullet etter Zlatko Tripic skulle fylles.

Ikke lenge etter begynte ryktene for alvor å svirre om at Tripic var på vei tilbake. Ryktene ble til handling og Kabrans rolle var plutselig ikke ledig mer. Etter det har det uforløste potensialet som regel forblitt uforløst. Noen ganger har han begeistret både fans og trenere. Andre ganger har de fleste revet seg i håret.

Det er vanskelig. Sju ulike posisjoner bare i fjor. Tre i én og samme kamp. — Kevin Kabran

For Kabrans egen del har det ikke vært bare rett fram å få ut det omtalte potensialet. Det er enkelt å kritisere, men rollevirringen han har blitt utsatt for har vært ganske eksepsjonell. Fredrik Torsteinbø ble ofte omtalt som Vikings potet, men Kabran har definitivt befunnet seg i samme kategori.

– Det er vanskelig. Sju ulike posisjoner bare i fjor. Tre i én og samme kamp, oppsummerer Kabran overfor RA – og fortsetter:

– Det er ikke bare lett, men jeg gjør så godt jeg kan.

Angriperen peker samtidig på at han skjønner godt at trenerne må ta valgene de mener er best for laget.

– Men det samsvarer ikke nødvendigvis alltid med valgene som vil få ut det beste av meg.

Liker seg som spiss

Kabran har sjeldent har fått tid på seg til å dyrke relasjoner med medspillere over tid på ett og samme sted på banen. Terpe på detaljene som kreves over tid for å bli den beste versjonen av seg selv i en rolle.

Når det er sagt liker han seg godt i sin nye rolle som midtspiss. Dersom ikke Nicholas D’Agostino spiller har trenerne sverget til Kabran helt på topp.

– Vi har solgt to spisser og bare hentet én. Regner du Kevin Kabran som kant har vi bare én spiss i troppen nå. Samtidig mener vi at han har mye av det som behøves for å kunne spille spiss med sin fysikk. Ikke alle kanter kan det, men han kan, sier Morten Jensen.

Kabran selv trives også faktisk ganske så godt i sin nyeste rolle. I solen i spanske Marbella står han gjerne igjen og trener litt ekstra på avslutninger.

– Det har jeg egentlig alltid gjort, men som spiss er situasjonene du havner i ofte litt andre. Da er det lurt å endre litt på hvor og hvordan du terper avslutningene, sier Kabran.

Trener Morten Jensen erkjenner at Kabran ble solgt inn til Viking som venstre ving, men at det fort ble endret på. Likevel nekter han for at de har litt dårlig samvittighet overfor spilleren.

– Det gikk vel en måneds tid før Zlatko Tripic ble hentet. Vi mener likevel at kantspillere skal være fleksible, sier Jensen.

Når det er sagt har han bare lovord å komme med om en spesifikk del av Kevin Kabrans personlighet.

– Uten sidestykke den mest profesjonelle fotballspilleren Bjarte Lunde Aarsheim og meg har vært borti. Han er helt enorm på både hvile, kosthold, ekstra treninger, restitusjon og det mentale. Så er han også utrolig nysgjerrig og lærevillig. Han søker alltid å bli bedre. Ofte bruker han også video, sier Jensen.

Misset ikke en økt i fjor

Totalen gir en spiller som alltid er tilgjengelig.

– Jeg var «Mr. Hundre Prosent i fjor». Den eneste som fullførte samtlige treninger hele året, sier hovedpersonen til RA.

At han legger sin stolthet i det er ikke noe å lure på. Nå irriterer han seg litt over at han mistet et par økter tidlig denne sesongen.

Det er tid han kunne brukt for å bli den beste versjonen av seg selv. Nå som spiss.

Egentlig tror han at han har alt som skal til for å bli en veldig god spiss. For å få det helt ut handler det om tillit og muligheter.

– Hvor mange mål i Eliteserien har Kevin Kabran i kroppen?

– Veldig mange! Det vet jeg, sier Kabran.

Morten Jensen følger med på når Kevin Kabran kliner til på volley onsdag i Marbella. (Espen Iversen)

Om det kommer mange vil det både hjelpe klubben og spilleren. Etter denne sesongen går kontrakten hans med Viking ut. Foreløpig er det ikke tatt noe initiativ for å forlenge.

– Hvordan ser framtiden din ut? Vil du hjemover igjen? Ha en ny avtale her?

– Nå går tankene min utelukkende mot å spise lunsj og så til kampen mot Jerv på torsdag. Jeg prøver å holde tankene i nuet. Det er en helhetsgreie.

– Så vi klarer ikke å lure deg utpå med hva du tenker i lengre perspektiv?

– Nei. For meg handler alt om å være den beste versjonen av meg selv. Da må jeg tenke slik.

Når Viking møter Jerv torsdag er det sannsynligvis med Kabran som midtspiss. Hva laget blir ut over det er litt i det blå. Det er nok av småskader trenerne må forholde seg til. Morten Jensen erkjenner at det kanskje hadde holdt med to kamper på denne treningsleiren i Spania.

– Vi får telle opp og se hvilket lag vi ender med fra start, sier Jensen.

