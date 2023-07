- Håper jeg er ferdig som stopper nå

Sandnes — Omstendighetene før den 14. serierunden i OBOS-ligaen var at Sandnes Ulf kunne få bunnlaget Åsane helt opp i ryggen med nok et tap. Det ønsket åpenbart ikke de lyseblå. Trener Bjarne Berntsen hadde tatt grep allerede i forkant av oppgjøret for å få gang på sitt mannskap ved å legge om til 5-3-2.

Selv om Sandnes Ulf ledet tre ganger ble resultatet likevel tre i sekken. Nok en gang. At det ble et poeng var en trøst, men situasjonen for de lyseblå er tung.

Etterpå var trener Bjarne Berntsen klar i talen om hvor det skorter. Mangelen på defensiv kynisme må gjøres noe med om laget skal overleve.

– Vi må fortsette med å jobbe med den defensive kynismen framover, sier trenerveteranen til RA.

Ikke fornøyd med Torsteinbø

Han ristet på hodet over opptredenen på samtlige Åsane mål. På det første savnet han at noen taklet, mens han pekte på Fredrik Torsteinbø på de to siste målene.

– På det andre lar han spissen til Åsane gå opp uforstyrret. Han er en så god hodespiller at han burde tatt ham ut. På den siste skulle han klarert, sier Berntsen.

Matias Belli Moldskred scoret to og hadde en målgivende pasning lørdag. Likevel holdt det ikke for Ulf. (Espen Iversen)

At situasjonen er som den er overrasker ham likevel ikke.

– Vi var klare over at bunnstrid kunne bli et alternativ. Situasjonen blir nødvendigvis ikke så forandret av det som skjedde mot Åsane. Selvsagt skal bunnlaget på hjemmebane være en mulighet, men vi er ikke gode nok hjemme, erkjenner han.

[ Ti år siden siste trenersparking hos de lokale 3. divisjonsklubbene ]

Vil ikke spille stopper

Fredrik Torsteinbø, som måtte inn som stoppervikar for tredje kamp på rad, ristet også på hodet. Det gjorde han både av situasjonen totalt og scoringene. Samtidig var han uenig med sin trener i at han skulle få skylden for begge de to siste målene.

– Jeg kan godt ta det på min kappe, men som jeg ga beskjed om i garderoben føler jeg ikke at det er slik. På det andre målet kommer spissen deres inn i fart bak ryggen min. Jeg har ikke sett det på video, men mener at det blir vanskelig for meg. På det siste målet er det rettvendte medspillere som kan klarere, men de spiller i stedet opp meg som var feilvendt. Alle som kjenner meg vet at jeg ikke har genet i meg med å dryle ballen på tribunen. Jeg prøver som regel å gjøre noe med den, sier Torsteinbø.

Samtidig peker han på det åpenbare.

– Jeg håper dette var siste gangen jeg spiller midtstopper. Det paradoksale er at jeg ble hentet hit for å spille midtbane, men har ikke startet i posisjonen en eneste gang. Når det er sagt skjønner jeg hvorfor det blir slik med alle skadene og den tynne stallen. Det sier litt om totalsituasjonen, sier Torsteinbø.

– Hva skal til for å snu dette?

– Min personlige mening er at vi må velge en formasjon og en vei og holde oss til det framover. Nå skiftes det stort sett hele tiden på grunn av omstendighetene. Men dette handler om relasjoner. De må dyrkes – så får en heller tape et par kamper i starten, avslutter Torsteinbø.

[ Utenlandsk interesse for Ulf-back ]

---

FAKTA

Fotball, OBOS-ligaen

Sandnes Ulf-Åsane 3–3 (2–1)

Østerhus Arena, 1716 tilskuere

Mål: 1–0 Matias Belli Moldskred (2), 1–1 Emil Sildnes (34), 2–1 Belli Moldskred (42), Mame Mor Ndiaye (50), 3–2 Tommy Høiland (75), 3–3 Stian Nygård (76).

Sandnes Ulf (5-3-2): Aslak Falch – Herman Kleppa, Fredrik Torsteinbø (Artan Memedov i 11 min.), Espen Hammer Berger, Gullbrandur Øregaard, Anders Hiim – Matias Belli Moldskred, Mathias Johnsrud Emilsen, Horneus Tadesse – Martin Ramsland (Jonas Brune Aune i 4 min.), Tommy Høiland (Henrik Jensen i 4 min.).

Gule kort: Gullbrandur Øregaard, Sandnes Ulf

Dommer: Mohammad Hafezi, Reisnvoll IF

---