3. divisjon: Ti år siden sist trenersparking

Slik fotballen er i dag blir trenere sparket over en lav sko i toppfotballen. Men hva er grunnen til at nesten ingen får fyken hos de tre Stavanger-klubbene Brodd, Vidar og Madla?

Vi må helt tilbake til 2013 for å finne den forrige treneren som fikk sparken fra en av klubbene. Da var det Brodd-trener Ole Fredrik Bergseth som ble bedt om å pakke sammen sakene sine og tre av.

Klubbene har nok gått igjennom en modningsprosess som organisasjon. — Ole Fredrik Bergseth, tidligere Brodd-trener

Den daværende situasjonen i Brodd var at de kjempet om å overleve i tredjedivisjon. Grønntrøyene rykket ned samme sesong som Bergseth fikk sparken.

Langsiktig utvikling

Den tidligere Brodd-treneren mener flere ting har forandret seg i klubbene de siste ti årene.

– Klubbene har nok gått igjennom en modningsprosess som organisasjon, sier Bergseth.

Ole Fredrik Bergseth som trener for Brodd i 2013. (Foto RA)

Den tidligere Brodd-treneren forteller til RA at sparkingen i 2013 var forventet og gikk smertefritt.

Han tror at klubbene er flinkere til å forstå sin rolle og ivareta egne lokale talenter enn for ti år siden.

– De har fått en arena der de kan utvikle seg og ha det gøy.

I tråd med denne utviklingen mener han at det kan virke som at blikket er rettet mer på langsiktig utvikling kontra kortsiktig suksess for de eldste.

Beryktet for hyppige trenerskifter

Brodd har tidligere hatt et rykte på seg for å bytte trenere hyppig. Men i år er det over ti år siden de sparket en trener.

– Det sitter langt inne å sparke noen, sier klubbens daglige leder Kyrre Sandven.

Sandven peker på hvor viktig det er å ha en trener som virkelig kjenner klubben – slik som A-lagstrener Ali Kilinc gjør.

Det sitter langt inne å sparke noen. — Kyrre Sandven

Sandven er tydelig på hvor viktig det er for klubben at Kilinc også er involvert i barne- og ungdomsfotballen i tillegg til rollen som A-lagstrener.

– Trenerbytter vil skje sjeldnere når man har en klubbmann som trener, sier Sandven.

Kyrre Sandven Brodds daglige leder Kyrre Sandven er veldig fornøyd med jobben Ali Kilinc gjør som trener og ansatt i klubben. (Kristoffer Knutsen)

Det vil naturligvis være forskjellige krav til trenere i Eliteserien og i klubber som befinner seg i skillet mellom bredde og toppfotball. Men det er bemerkelsesverdig at Brodd, Vidar og Madla har vært så rolige i forhold til å skifte ut trenere som er under kontrakt.

– Tålmodigheten er nok større i 3. divisjon enn i OBOS-ligaen og Eliteserien, sier Sandven.

Han legger til at man stort sett lar treneren bli ut kontraktstiden, så blir man heller enige om å ikke fornye den istedenfor å sparke noen.

Det å trene et lag i 3. divisjon i dag kan være ganske tidkrevende med flere treninger i uken og lang reisevei til bortekamper.

De fleste trenere er heller ikke ansatt på fulltid og har en annen jobb enten i klubben eller privat ved siden av.

– Det er naturligvis litt andre forutsetninger hvis man skal finne en ny trener midt i sesongen. En jobb som trener i 3. divisjon er ikke like attraktiv som en jobb i Eliteserien, påpeker Sandven.

Ufortjent mye skyld

Både Gaute Johannessen i Vidar og Morten Tønnessen i Madla deler flere av synspunktene til Sandven når det kommer til det å sparke en trener.

– Trenere får ofte ufortjent mye skyld når det går dårlig, sier Johannessen.

Når sesongen ikke går som man skulle ønske er det ofte lettere å skylde på treneren, enn hele spillerstallen. Madlas daglige leder mener det er viktig å være opptatt av å ha kontinuitet i trenerapparatet.

– Vi som mange andre klubber tenker langsiktig, sier Morten Tønnessen.

Morten Tønnessen og Eirik Hauge. Madlas Morten Tønnessen og Eirik Hauge er opptatt av kontinuitet og en langsiktig utvikling. (Kristoffer Knutsen)

I dag ser man at klubbene er mer opptatt av utvikling over tid, framfor gode resultater som kommer med en gang. I Vidar og Madla har begge trenere vært med som trenere for både a-lag og andre lag internt i klubbene i flere år.

Gaute Johannessen gjorde i fjor comeback som sidestilt hovedtrener i Vidar sammen med Vegard Eltervåg.

Med de økonomiske rammene disse tre klubbene har kan man forvente resultater deretter.

Selv om Vidar, Brodd og Madla ikke har mange spillere på proffkontrakter presterer de likevel godt ut ifra hvilke forutsetninger klubbene har satt for seg selv.

Vidar og Brodd er med i kampen om et opprykk.

Nyopprykkede Madla ligger for øyeblikket på en trygg niende plass.

