Lokaloppgjør med mye følelser: – Det er den kampen

Lørdag klokken 18.00 sparkes oppgjøret mellom Sandnes Ulf og Bryne i gang på Øster Hus Arena etter åpning av egen supporterbutikk, øltelt utenfor stadion og alt et derby har med seg.

Selv om det kun er én kamp med tre poeng forteller Ulf-kaptein Ingvald Halgunset at det betyr langt mer for spillerne.

– Det er så klart mye følelser. Det er den viktigste kampen å vinne i løpet av hele året. Sånn er det bare. Det er den kampen, sier Halgunset til RA.

Kapteinen ladet opp til kampen med å sette sesongens første scoring mot Start 16. mai. Selv om det er kort tid mellom kampene er det ingen problem å hente energi for 26-åringen, som fyller 27 år lørdag.

Ingvald Halgunset og Sandnes Ulf bruker tiden mellom Start-kampen og lokaloppgjøret mot Bryne godt. (Kristoffer Knutsen)

Slaget om Skjævelandsbrunå

Motstanderen, og de rødkledde supporterne som tar turen over Skjævelandsbrunå, gjør at rammen rundt kampen tilfører nok energi alene.

Det er også Sandnes Ulf-trener Bjarne Berntsen fullt klar over. Han har tidligere vært trener for Bryne, og var knapt innom klubben som daglig leder før han brått sluttet for å overta de lyseblå.

66-åringen er rutinert, og det bruker han naturligvis inn mot derbyet. Derfor snakker han heller ikke til spillerne om alt som skjer rundt kampen.

– Det blir ikke brukt. Alle vet hva det går i. Det er de aller kjekkeste kampene, sier Berntsen.

Naturligvis har han vært med på det flere ganger, både gjennom det gamle rivaleriet mellom Viking og Bryne – og nå med Sandnes Ulf mot rødtrøyene fra Jæren.

Forrige sesong endte begge kampene mellom lagene med lyseblå jubel. Faktisk har ikke Bryne vunnet mot Sandnes Ulf i seriesammenheng siden 2016. Riktignok har jærbuene vært innom 2. divisjon i mellomtiden.

– Hva må dere gjøre for å slå dem nå?

– Ta bort det motparten er god på. I slike kamper betyr tabellsituasjonen lite. Det lever sitt eget liv, sier Berntsen.

Ulf-kapteinen: – God moral

Han er godt fornøyd med at laget har kommet tilbake de to siste kampene, selv om treneren naturligvis ønsker å sanke trepoengere for å bedre tabellsituasjonen. Mot de antatte topplagene Kristiansund og Start lå nemlig de lyseblå under, og hentet seg tilbake. I Kristiansand skjedde det to ganger.

Kaptein Halgunset er enig i at det viser noe som er helt essensielt for de lyseblå.

– Det betyr ikke så mye i poeng, men vi har vist skikkelig god moral. Det er også et signal om at vi har tro på prosjektet, og viser vi er i stand til å konkurrere mot alle i OBOS-ligaen, sier kapteinen.

Sandnes Ulf-kaptein Ingvald Halgunset ser fram til å møte Bryne. (Kristoffer Knutsen)

På Sørlandet var det han som startet opphentingen med et lekkert langskudd. Nettkjenningen var Halgunsets første for sesongen.

– Nå har jeg iallfall kommet i gang, så får vi håpe på enda flere scoringer framover, sier han.

Selv om Øster Hus Arena har vært langt fra utsolgt håper Halgunset folk finner veien til storstuen som åpnet i 2020.

– Håper folk kommer for å se på. Vi skal gi alt vi har, og jeg kan love god innsats, sier Ulf-kapteinen.

Skader

Blant lagkameratene hans er det kun Kristoffer Hay som har en fortid i Bryne. Hos rødtrøyene er det etter hvert mange som har vært i Sandnes.

Fra forrige sesong har Christian Landu Landu gått fra Ulf til Bryne. Lars Erik Sødal gikk tilbake til Viking etter lån forrige sesong, og er nå utlånt til rødtrøyene. I tillegg signerte Sandnes-gutten Axel Kryger for Bryne etter to og et halvt år i Sogndal.

Det er naturligvis med på å krydre lokaloppgjøret.

Likevel er det usikkert om Ulfs tidligere Bryne-spiller, Kristoffer Hay, blir klar til kampen. Han trente alternativt sammen med Herman Kleppa torsdag. Duoen er usikker til derbyet, mens Markus Myre Aanesland ennå er ute.

Én som derimot trente var Horenus Tadesse.

– Han var med for første gang etter skaden, men blir ikke kampklar til lørdag. Jeg tror ikke det skal ta for lang tid før han er kampklar, for han er veldig lettrent, sier Berntsen.

Tadesse har så langt denne sesongen ikke spilt kamper.

Lørdagens derby starter klokken 18.00.

