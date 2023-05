Ulf-spissen ødela festen for gamleklubben

De lyseblå leverte underholdning til folket på fotballens festdag. Kampen hadde et utrolig langt liv, helt fram til Martin Ramsland utlignet til 3–3 på overtid. Spissen, som etter en vanvittig kvalikkamp for Start blir kalt «Sørlandets Jesus», ødela dermed 17.-maifeiringen for sine gamle supportere.

Fra avspark gikk det ikke Sandnes Ulfs vei på Sør Arena. De hadde riktignok en mesterlig opphenting etter at de havnet bakpå 2–0 i første omgang mot Start. Sørlendingenes gode start var med mål fra Emir Derviskadic og Alagie Sanyang. Så våknet Sandnes Ulf offensivt.

Først klinte Ulf-kaptein Ingvald Halgunset til med et langskudd som ga 2–1 på Sør Arena i 29.-spilleminutt. I stedet for å feire var det hurtig marsj tilbake til midtsirkelen for å få spillet i gang igjen. De lyseblå var sultne på utligning, og det tok kun elleve minutter før Artan Memedov sørget for 2–2. Det var 18-åringens første scoring i OBOS-ligaen for Sandnes Ulf.

Etter hvilen sendte Vajebah Kaliefah Sakor sørlendingene tilbake i ledelsen. Den klarte de å holde fram til tilleggstiden gikk i gang.

Resten av overtiden brukte Sandnes Ulf godt til å prøve å jakte ledermålet, men slik gikk det ikke. Det endte uavgjort, og Sandnes Ulf fikk med seg et viktig poeng i kampen om å holde seg over nedrykksstreken i OBOS-ligaen.

Da kampen var over dro de lyseblå hjem til Sandnes. Der skal de nemlig gå i folketoget 17. mai.

Artikkelen oppdateres.