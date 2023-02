Mirakelmannen viste seg tilliten verdig

Sandnes — Sporadisk er det spillere som tar steget fra lokalfotballen til å bli toppspillere. Da er det ofte 3. divisjon spilleren kommer fra, men i Sandnes har Bjarne Berntsen funnet en spiller fra 5. divisjon.

Fredag kom nyheten om at 2000-modellen Henrik Jensen har signert A-lagskontrakt med Sandnes Ulf. 22-åringen har vært på prøvespill hos de lyseblå siden de samlet seg i januar, og utviklingen var så god at Berntsen valgte å gi ham tilbud.

Allerede lørdag spilte han den første kampen med kontrakt for de lyseblå da Sandnes Ulf knuste Vard Haugesund 5–0.

Selv var ikke Jensen helt fornøyd med egen prestasjon.

– Til tider var det greit. Det er fortsatt ting å jobbe med, sier Jensen til RA.

Det er veldig sjeldent, men jeg har vært klar over ham noen sesonger. — Bjarne Berntsen

Henrik Jensen har brukt mye tid for å bli fysisk forberedt til den nye tilværelsen som toppidrettsutøver. (Kristoffer Knutsen)

Ny rolle for Sandnes Ulf-spilleren

Overgangen fra 5. divisjon til OBOS-ligaen betyr en omveltning på flere fronter. Selv er han bevisst på hva som kreves for å ta det nye nivået.

– Jeg har lagt ned mye fysisk gjennom vinteren for å bli klar. Det må jeg jobbe videre med. I tillegg handler det om å ta gode valg, og flere gode valg på rad. Jeg er nødt å få kontinuitet på valgene, sier Jensen.

I moderklubben Ganddal sto han for 58 scoringer på 26 kamper i 2022. Han erkjenner at tallene gjenspeiler at nivået åpenbart var feil, men peker også på at 5. divisjon hadde flere satsende lag med gode spillere i fjor.

Jensen er også tydelig på at han er en litt annen type i et lag som tilhører OBOS-ligaen enn det han var i 5. divisjon.

– Jeg leter litt etter svarene selv på hvem jeg er i laget. For jeg er jo mer én av elleve her. Sånn sett det samme om jeg scorer to eller ti mål her, så lenge laget vinner.

I 5. divisjon var han oftest å se som midtspiss. I treningskampen mot Vard ble han benyttet som kant i 4-3-3.

– Hva er favorittposisjonen?

– Kommer litt an på kampbildet. Der det er mulig å gå i rom pleier jeg å trives. Personlig er det enten midten eller venstre kant, men det er egentlig det samme. Jeg vil spille, sier Jensen.

Superreserven Memedov

Trener Bjarne Berntsen er godt fornøyd med å ha hentet 22-åringen til Sandnes Ulf, selv om nivået han er hentet fra ikke er det vanlige.

– Det er veldig sjeldent, men jeg har vært klar over ham noen sesonger. I fjor tok han noen solide steg. Det er en stor overgang for ham, men blir spennende, sier Berntsen.

Han forteller at den fysiske progresjonen har vært bra fra Jensen fikk treningsprogram av klubben i desember for å bli klar til oppkjøringen. Det er noe av grunnen til at det har fungert.

Ingvald Halgunset sto for ett av målene da Sandnes Ulf vant for første gang i 2023. (Kristoffer Knutsen)

Henrik Jensen hadde 58 scoringer på 26 kamper i 2022. (Kristoffer Knutsen)

Mot Vard ble det ikke nettkjenning for Jensen, men det fikk derimot Matias Belli Moldskred, Ingvald Halgunset, Horenus Tadesse, Artan Memedov og Daniel Braut.

Innbytteren Memedovs innhopp ga både mål og målgivende, noe som gjorde Berntsen glad.

– Det var et kjempeinnhopp fra Artan, sier Berntsen – som nylig ga angrepstalentet ny kontrakt.

KAMPFAKTA

Treningskamp, fotball.

Sandnes Ulf-Vard Haugesund 5–0 (1–0)

Øster Hus Arena, 150 tilskuere.

Mål: 1–0 (26. min.) Matias Belli Moldskred, 2–0 (46. min.) Ingvald Halgunset, 3–0 (63. min.) Horenus Tadesse, 4–0 (70. min.) Artan Memedov, 5–0 (88. min.) Daniel Braut.

Sandnes Ulf (4-3-3): Aslak Falch (Tord Flolid i 27 min.) – Sven Merkesdal, Gullbrandur Øregaard (Espen Hammer Berger i 45 min.), Kristoffer Hay, Alexander Stølås (Anders Hiim i 45 min.) – Ingvald Halgunset, Horenus Tadesse (Christer Salvesen i 14 min.), Matias Belli Moldskred – Jonas Aune (Artan Memedov i 45 min.), Martin Ramsland (Endre Osenbroch i 14 min.), Henrik Jensen (Daniel Braut i 27 min.).

