Kniven på strupen for Madla og Staal

Etter opprykket fra 4. divisjon i fjor, ligger Madla kun to poeng over nedrykksstreken med to runder igjen. Søndag tar de imot Loddefjord som også har 25 poeng, og er like avhengig av poengene som Madla.

Noen synes det er kult å ha kniven på strupen. De blir tent av det. — Bjørnar Holmvik

Hovedtrener for Madla, Lasse Ihle, er selvsikker i forkant av den viktige kampen til søndag, og mener det er overraskende at Loddefjord har havnet der de er nå.

– Overraskende at Loddefjord har tapt seg såpass. Jeg er helt sikker på at vi er et bedre lag enn Loddefjord, sier treneren til RA.

– Det ligger i våre hender

Ihle føler seg trygg på at ett poeng skal holde på de to neste kampene for å beholde plassen. Men planen er selvsagt full å gå for pott.

– Vi sitter i en situasjon der det er opp til oss. Det ligger vi i våre hender. Vi trenger mest sannsynlig bare et poeng på to kamper, men vi går jo for seks, sier han.

Madla-trener Lasse Ihle ser ikke på et nedrykk som noe katastrofalt. Men han sier samtidig det er synd for klubben dersom det skjer. (Espen Iversen)

– Hvor katastrofalt vil et nedrykk være?

– Det er ikke katastrofalt, men det er veldig synd for de unge spillerne som vil komme opp, sier han.

Hodet på rett plass

Med tanke på at Madla ligger de ligger, vil det være naturlig å tro at det er snakk om et potensielt nedrykk i garderoben blant spillergruppen. Madla-treneren skryter av mentaliteten til laget, og avkrefter påstanden om prat om nedrykk i garderoben.

– Ikke snakk om nedrykk i garderoben, laget har hodet på rett plass, sier treneren, før han legger til:

– Personlig så gleder jeg meg til de siste kampene. Det er en veldig motivert gjeng.

Men faktum er – taper Madla sine to siste kamper, og Fyllingsdalen som nå ligger under streken tar tre eller flere poeng, vil de gå forbi Madla og sende Ihles mannskap ned en divisjon.

– Taper vi de to siste så fortjener vi og rykke ned, sier Ihle.

Kan takke seg selv

Også Staal Jørpeland har havnet i nedrykksstriden. Til tross for en godkjent start på sesongen, har det blitt lenge mellom trepoengerne. Etter seieren mot tabelljumbo Bremnes, har det blitt to stygge tap mot Viking 2 og Sandnes Ulf 2. Det hjelper hvert fall ikke når lagene bak plukker poeng jevnt og trutt.

Staal-trener Bjørnar Holmvik har troen på at Staal Jørpeland skal klare å holde seg i 3. divisjon. (Jørgen Karlsen)

– Det er klart vi har satt oss i en litt dårlig posisjon selv. Nå har Loddefjord og Fyllingsdalen hatt et bra run som gjør at de har et bra heng, sier Staal-trener, Bjørnar Holmvik til RA.

Holvik erkjenner at dette ikke har vært en solid sesong, og mener de kun kan takke seg selv for dette.

– Vi har ikke vært kjempe solide, vi kan takke oss selv, sier treneren.

Preget

Han innrømmer at situasjonen preger motet hos spillerne, og at den viktige kampen på søndag mot Stord blir tøff.

– Med motet vi har framstått de siste kampene tilsier ikke det at vi har det. Vi har tro på at vi kan slå dem, men de er et veldig godt fotballag med flere spillere som har spilt på et høyere nivå. Overraskende at de ligger der de ligger. De er et av de bedre lagene, sier han, og legger til:

– Det er tjue forskjellige individer, noen synes det er kult å ha kniven på strupen. De blir tent av det. Andre er er dritnervøse. Jeg føler det har preget et par av spillerne de siste tre fire kampene.

– Hvor katastrofalt vil et nedrykk være?

– Det finnes ikke i mine tanker en gang. Jeg har seriøst ikke tenkt tanken på et nedrykk, eller lagt noe energi i det, sier Holmvik.

Staal-treneren er klar i sin sak. Det er trepoengere som gjelder de siste kampene.

– Jeg har lyst til å vinne kamper, det er lenge siden. Det er det som trigger meg mest, å få en trepoenger, konstaterer han.

Sesongavslutningen til Madla og Staal Jørpeland

Madla – Loddefjord 22.10.23

Bremnes – Madla 29.10.23

Staal – Stord 22.10.23

