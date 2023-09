Besværlig nabo ødela Vidars opprykksdrøm

Stavanger — Selv om veteranen Preben Erland ga Madla en tidlig ledelse var det totaldominans fra hjemmelaget de første 45 minuttene. Simen Haughom scoret to ganger, men det burde vært mer.

Ut ifra det som skjedde de første 45 minuttene så det ut som det fort kunne bli en reprise på 5-1-seieren i det første seriemøtet mellom de to naboene i vår.

Så snudde det fullstendig.

Madla tok helt over etter pause og 2-2-scoringen på overtid var fullt fortjent.

Før denne kampen var det fem poeng opp til Viking 2. Vinner de mørkeblå sin hengekamp er det nå åtte poeng opp.

– Gikk luften ut av Vidars opprykksdrøm med den sene utligningen?

– Det er dumt å slå det fast, men det føles slik nå som Viking 2 er såpass solide, erkjenner rødtrøyenes kaptein Simen Aleksander Aanonsen.

Ikke like stabile

Han irriterte seg over at Vidar ikke klarte å dra i land de tre poengene som ville gitt litt spenning utover høsten.

– Vi var utrolig gode før pause – på tross av et tidlig mål mot. Så mistet vi momentum fullstendig i andre omgang. Vi ble lave og passive. Vi trodde vi skulle klare å ro det i land, men målet Madla fikk på overtid lå veldig i luften, erkjenner han.

Etter sommerpausen har ikke Vidar sett ut som et like stabilt og godt maskineri som før den. Selv på Lassa har de slitt – etter å ha gått ubeseiret før sommeren.

– Hvorfor framstår dere slik nå?

– Det er vanskelig å gi et presist svar på hvorfor vi har vært såpass mye svakere. Vi hadde nok en mer klar og tydelig startoppstilling før sommeren. Nå har vi skiftet mer og da har litt av relasjonene og kjemien forsvunnet, sier forsvarsbautaen.

Han mener Vidar fort hadde scoret fire-fem ganger før pause i en kamp som mot Madla før ferien. Nå kollapset de i stedet.

– Behøver seks poeng til

For naboklubben Madla var scoringen til innbytter Tobias Lunde på overtid enormt viktig.

Avstanden ned til lagene på direkte nedrykk er nå langt mer behagelig etter to litt overraskende poeng i det siste to bortekampene. Trener Lasse Ihle var strålende fornøyd etter den sene utligningen mot klubben han spilte så mange år for.

– Et enormt viktig poeng for oss. Vi forventet vel ikke det verken mot Frøya eller borte på Lassa mot Vidar. Dette viser hva som bor i dette laget. Til tross for mange utskiftninger, og ganske mange unge spillere, kan vi bite fra oss. Egentlig har prestasjonene vært gode i hele år. Problemet har vært at vi slipper inn for mange mål, sier Ihle.

Det tok helt av i Madla-leiren da Tobias Lunde utlignet på overtid i naboderbyet i 3. divisjon. (Espen Iversen)

Han peker på at nøkkelen til poenget torsdag var at spillerne våget mer etter pause. De holdt ballen i laget og spilte av Vidars press. Da fikk i stedet Madla et tidvis voldsomt trøkk på hjemmelaget.

– Hva skal til for at dere holder dere nå?

– Det skal vi klare! Jeg tror vi behøver seks poeng på de siste seks kampene. Det kan holde med fire også, sier Ihle.

