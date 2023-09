Vidar-spiss med ellevilt målshow

Haughom, som returnerte til Vidar etter å ha spilt vårsesongen for Eiger, fornekter seg ikke. Målsniken åpnet ballet med 1–0 etter 22 minutter. Etter pause scoret han direkte og fikset 2–0 i det 46. minuttet

Frøya skapte spenning med 2–1 etter 58 minutter, mens så tok Haughom fullstendig fyr.

Scoringer etter 72, 79 og 81 minutter sørget for et helt ekte hat trick – på toppen av de to målene før pause.

Angriperen står dermed med ti scoringer på sju kamper etter comebacket i Vidar.

Jakob Høviskeland satte sluttresultatet til 6–1 med sitt mål etter 85 minutter.

Vidar ligger med seieren sju poeng bak Viking 2 med fire kamper igjen av sesongen. Lagene skal også møtes på Lassa, men det vil nærmest kreve en kollaps av Viking dersom de ikke går opp.

Saken oppdateres …

