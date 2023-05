Sandnes Ulf i rød sone

Det ble klart da Norges Fotballforbund presenterte tallene for toppklubbene mandag.

Viking fortsetter i grønn sone (kategori én), mens Sandnes Ulf faller fra gult (kategori to) til rødt (kategori tre). Dermed må de lyseblå over i et finansielt oppfølgingssystem, også kjent som handlingsplan.

OBOS-rivalene Kristiansund, Ranheim, Raufoss og Moss er i samme kategori. I Eliteserien er Odd, Sandefjord, Tromsø og Strømsgodset i rød sone.

– Det kan se ut som at økningen i medieinntekter som klubbene har visst kommer i 2023 har blitt forskuttert, slik at man har økt kostnadsnivået allerede i 2022. Det er viktig for alle klubbene å sette tæring etter næring. Inntektene må hele veien sikre at klubbene kan betale sine kostnader og dermed ha en bærekraftig økonomi. Vi skal ha respekt for at kostnadsøkningene generelt i samfunnet selvfølgelig også påvirker klubbene. Det er desto viktigere for klubbene å sikre balanse i sin økonomiske drift. Balanse, og ikke for stor risiko i gapet mellom inntekter og kostnader i regnskapene, må alltid ligge som en bauta i klubbdriften, sier generalsekretær Karl-Petter Løken i en pressemelding.

