Peker på område i Stavanger som faktor i trenerfenomenet

RA med ny miniserie: De tre mest populære lagidrettene. Alle med lokale trenere på U-landslagene. Samtidig. Hvorfor er det slik? Finnes det en sammenheng og likheter mellom dem? Er samtidigheten tilfeldig? Hvem er de? Og hva er ambisjonene? I denne miniserien over tre dager prøver vi å finne svarene – og blir bedre kjent med Leif Gunnar Smerud, Joar Gjerde og Anders Gjøse.

At tre av trenerne for de eldste rekrutteringslandslagene i våre mest populære publikumsidretter for lag er fra herfra hadde egentlig ikke slått Leif Gunnar Smerud (45) inn. Om det er snakk om noen lokal trenerboom våger han ikke slå fast, men mannen som skal lede Norge U21 i et stort fotballmesterskap til sommeren lar seg fascinere. Han mener det både er stas for regionen – og et ganske artig poeng at det er slik.

– Rogaland er et bra idrettsfylke. Sånn sett er det kanskje ikke helt tilfeldig. Når det er sagt er det mange gode trenere i Norge totalt sett. Vi er generelt gode på trenersiden, sier Smerud til RA.

Mannen som har ledet U21-landslaget siden 2014, og som under pandemien virkelig havnet i søkelyset med «Nødlandslaget», vokste opp på Sola. Han havnet etter hvert i ungdomsavdelingen til Vidar. Allerede den gangen begynte trenerspiren i ham å våkne.

– Miljøet var sterkt. Vi hadde økter også på søndagene. Broderen spilte sammen med Brede Hangeland og jeg var med å trene dem litt allerede da.

Ga seg tidlig som spiller

Spilleren Smerud vokste seg etter hvert ut av Vidar og fikk suksess i Lillestrøm. Etter et par gode sesonger gikk ferden hjem til Viking. I årene fra 2000–2002 fikk han aldri sjansen og havnet helt i kulden hos Benny Lennartsson. Kanskje stilte han for mange spørsmål? Kanskje grublet han for mye på hvorfor de trente og spilte som de gjorde enn hva den legendariske svensken var komfortabel med. Uansett endte det med at han fikk foredlet treneren i seg i stedet for spilleren. Smerud tok over juniorlaget til Viking som 25-åring.

– Jeg var mer trener enn jeg var spiller den ene året, sier Smerud.

Her kommer også en svært sentral likhet mellom våre tre lokale U-landslagssjefer inn – alle ga seg svært tidlig som spillere. Samtlige gikk tidlig i gang som trenere.

Akkurat det er ikke Smerud i tvil om at hadde en sentral betydning for utviklingen hans. Han antar at det har hatt det samme for de to andre.

– At jeg ble trener tidlig gjorde meg også aktuell tidlig som topptrener. Det er et ekstremt spennende segment å jobbe i. Gode, spennende og ambisiøse spillere. Som står på bruen mot det store gjennombruddet. Jeg pleier ofte å si at vi prøver å virkeliggjøre og videreføre drømmer på U21-landslaget. De er ofte hos oss når de får A-landslagsbeskjeden eller den store kontrakten i utlandet. Det er utrolig kjekt å se det skje, sier Smerud.

Etter at han var ferdig i Viking i 2002 fortsatte han riktignok litt til som spiller. I MK og Lyn. Men det ble aldri helt det store. I stedet satte han kursen til København for å bli psykolog – en utdannelse som har vist seg svært nyttig sammen med idrettshøyskolen og trenerutdannelsen.

Allerede da han studerte fikk han en lærejobb som medhjelper for Bjarne Berntsen på kvinnelandslaget. Som 30-åring trente han MK en periode i 2007 før han i 2011 tok over som hovedtrener i Hønefoss. Det ble opprykk til Eliteserien på direkten. Smerud ble kåret til Årets unge trener i Norge.

[ https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/sport/fotball/2022/12/21/framtiden-i-deres-hender/ ]

Leif Gunnar Smerud som Hønefoss-trener i 2012. (Lise Åserud/NTB)

Siden 2014 har han ledet U21-landslaget. Han har vært med såpass lenge i NFF-systemet at han også har blitt en sentral figur i arbeidet med å definere hvordan landslagsskolen og norsk fotball skal se ut både nå og i framtiden.

Peker på Forum-området i Stavanger

At han har kommet hit handler selvsagt om dyktighet. Mange av verktøyene har han likevel plukket opp på et veldig avgrenset geografisk område – og i det som er blitt et stort miljø på tvers av mange idretter. Smerud er rask til å peke på Forum-området i Stavanger som en samlende faktor. Innen noen få kvadratkilometer finner man blant annet Lassa, Vikinghallen, Olympiatoppen, Siddishallen, DNB Arena og Stavanger Idrettshall. Det er også kort vei til Steingata og Vikings ungdomsavdeling og universitetet. I området finnes også langt flere idretter. Man har også skolemiljøene med Wang og St. Svithun. Selv er han et produkt av sistnevnte, Vidar og idrettshøyskolen. De mange sterke fagmiljøene, og muligheten for å snakke på tvers av idrettene, mener han er en styrke.

Her på Lassa startet i realiteten trenergjerningen for Leif Gunnar Smerud. Nå peker han på Forum-området og alle idrettene som er samlet på et lite georgrafisk område, som en nøkkel for utviklingen av trenere og kompetanse i distriktet vårt. (Espen Iversen)

Smerud peker også på at Klepp-baserte Thorir Hergeirsson er landslagssjef for damer. Slenger man på Brede Hangeland, og hans rolle på A-landslaget i fotball, er det lett å se det åpenbare:

– Jeg tror Forum-området er noe som bør framheves. Du skal ikke undervurdere nærheten av fasilitetene og mange idretter som møtes. Det er noe med miljøer. Tenkning på tvers av idrettene. Her åpnes det helt klart for det, mener Smerud.

– Hvor strekker ambisjonene dine seg som trener?

– Jeg har vært heldig og fikk også prøve meg en kamp med A-landslaget. Å lede «Nødlandslaget» i Nations League var ganske spesielt. Ambisjonsmessig vil jeg selvsagt opp og fram. Samtidig er jobben jeg har nå ekstremt spennende. Man blir kresen på type prosjekt eller jobb som skal trumfe det.

Ambisjonen om større oppgaver ligger likevel der.

– Jeg har alltid vært i Norge. Å oppleve noe annet hadde vært gøy i klubbsammenheng. Det er også noe av det som trigger meg mest nå. Internasjonal fotball. Som landslagstrener får du et internasjonalt perspektiv.

– Hva er den største trenden i idretten i kjølvannet av VM?

– Jeg har tenkt en del på det. Vi har hatt et VM uten en klar trend nå. Det er ingenting åpenlyst fotballmessig, men det hele går i retning av at det stadig kommer til flere og spennende lag på høyt nivå. Så er alle lagene på høyt nivå taktisk og det gjøres stadige endringer underveis – uten at det gjøres noe nummer av det. Det er også inspirerende å se på Marokko og Kroatia. Så er det spesielt å tenke på at to av de i den bakre fireren til Kroatia var med å tape for oss i Drammen med U21-landslaget.

– Hvordan er trenerstilen og spillestilen du står for?

– Jeg liker å ha intense og aggressive lag. Det er en kjerne. Det er ikke alltid vi får det til. Så liker jeg lag som er kombinasjonssterke og gjerne førende om mulig. For oss vil du kunne dominere noen ganger, men for et norsk U21-landslag er det også slik at du man noen ganger vil møte bedre lag. Da er det ganske avgjørende å beherske det å kunne forsvare seg. Med landslag tror jeg også det er viktig å ta i betraktning materialet du rår over. I noen av årgangene mine har vi knapt hatt spillere over 180 centimeter. Nå har vi plutselig hatt tre mann på over 190 centimeter og på 100 kilo. Det påvirker hva man skal gjøre fotballmessig.

– Hvor mye får man bestemme selv spillestilmessig i en slik type jobb og hvor mye er det føringer på?

– Det er et spørsmål mange ofte stiller. Landslagene har tidvis sett forskjellige ut. Det ligger absolutt noen føringer, men vide nok til at hver trener kan få gjøre det beste ut av mannskapet man her. Det er viktig at trenerne får brukt seg selv og ikke bare være roboter. Jeg har vært med i forbundet så lenge nå at jeg har bidratt til å lage noen av styringsdokumentene på feltet. Denne balansen er viktig. Så er det punkter vi er helt lojale på. Som sonespill i forsvar – selv om man kan bevege seg mot mannsmarkering i høyt press noen få ganger. Offensivt handler det om at vi skal framover.

– Er utvikling eller resultater viktigst?

– Begge deler. Det gjenger sammen. Jeg tror det blir veldig utviklende at vi skal til et EM-sluttspill neste sommer. Det gir ekstra kamper og ekstra internasjonal erfaring. Dette kan løfte spillere. Så handler alt om et samspill mellom A-landslag og U-landslag for å få spillerne opp.

Gleder seg til EM-sommeren

Smerud har snakket seg varm nå. Han innrømmer at perspektivet med flere trenere på tvers av idretter er noe som interesserer han veldig og illustrerer gjerne:

– Noe av det som er grunnen til at Norge ofte lykkes i idrett er at vi ser større bilder og sammenhenger. Vi er faglig godt skikkelig og man ser ofte samspill på tvers av lag og klubber. Vi møtte nylig Frankrike. De har spillere til en verdi av fire milliarder. Vår tropp er kanskje verdt 200 millioner. Om de var like skarpe som oss på samhandling og samarbeid på tvers av miljøer ville dette blitt vanskelig

– Hva er det viktigste for å ta det siste steget fra stortalent og opp?

– De må eksponere seg tidlig og lære raskt. Få prøvd seg rett og slett. Men det må ikke bli sånn at man får det gratis. Det behøves tid til å lære av feil. I klubbene tror jeg det er viktig at man slipper til én og to samtidig. Ikke åtte eller ni samtidig. Da blir presset og kravene for høye. Det handler om balanse. Du må sette en Henrik Heggheim sammen med noen med rutine. Det må bygges på hode opplevelser. Så handler det om å finne rett tid for neste steg.

Smeruds hovedmål i 2023 med Norge U21 er det uansett liten tvil om. Det er EM i Romania og Georgia.

– Det blir stort! Absolutt. Det blir en spennende sommer med EM-kamper, avslutter U21-landslagssjefen fra Sola.

---

FAKTA

Navn: Leif Gunnar Smerud

Født: 24. januar 1977 i Stavanger

Karriere som spiller: Vidar, LSK, Viking, MK og Lyn. Har også kamper for alle U-landslagene.

Karriere som trener: MK, Hønefoss, Norge U21, assistent Norge damer og vikartrener for Norge A.

Aktuell: Sjef for Norges U21-landslag og en av tre lokale trenere med samme posisjon i de største lagidrettene.

---