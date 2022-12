Tok notater av hva trenerne gjorde alt som 19-åring

RA med ny miniserie: De tre mest populære lagidrettene. Alle med lokale trenere på U-landslagene. Samtidig. Hvorfor er det slik? Finnes det en sammenheng og likheter mellom dem? Er samtidigheten tilfeldig? Hvem er de? Og hva er ambisjonene? I denne miniserien over tre dager prøver vi å finne svarene – og blir bedre kjent med Leif Gunnar Smerud, Joar Gjerde og Anders Gjøse.

For å ta likhetene med Anders Gjøse og Leif Gunnar Smerud aller først; også Gjerde ga seg som spiller i ung alder.

Den to meter høye backen fra Voll var en av de daværende Viking HK-trener Gunnar Blombäck hadde aller størst forventninger til. Som tenåring prøvde også Gjerde seg i svensk topphåndball.

Etter hvert sa kroppen stopp. Et av de mest spennende talentene i norsk håndball, ikke minst fysisk sett, spilte knapt håndball. Selv om han var i troppen til Sandnes HK på nivå to en stund og ikke helt hadde gitt opp drømmen om å få orden på det, la han i realiteten opp omtrent like gammel som Gjøse og Smerud. Samtlige av de tre trenertalentene i serien har til felles at de ga seg tidlig av forskjellige årsaker. Alle kom seg også inn i forbundene på et tidlig tidspunkt i løpet med yngre landslag.

– Jeg måtte legge opp da jeg var 23 på grunn av skader, men faktisk har jeg vært i Håndballforbundet enda lengre, sier Gjerde til RA.

Tok notater som 19-åring

Treneren i ham ble i realiteten født lenge før han fikk en mastergrad i idrett ved UiS og fullført mastercoach-utdanning fra NHF/EHF.

– Jeg har alltid hatt en nysgjerrighet til treneryrket og gikk på idrettslinjen. Jeg var fascinert av ledelse og instruksjon. Som 19-årig spiller i Sverige begynte jeg å notere ting etter øktene.

Reisen etter det inkluderer roller i mange av de lokale toppsatsingene rundt Stor-Stavanger. Gjerde er nok mest kjent for å ta Viking HK rett fra 2. divisjon til eliteserien, men han har også vært assistenttrener for Sola-damene under Knut Ove Joa i tre år. I forbundet har han hatt ansvaret for to av U-landslagene på guttesiden. Nå er han både trener for rekruttlandslaget for damer og med som en analysetrener på A-landslaget.

– I så måte får jeg en dose av begge deler. Et lag hvor det handler om utvikling og det siste steget og et lag hvor alt handler om å vinne.

Joar Gjerde i aksjon som trener for Viking HK for noen år siden. (Pål Karstensen)

Da Gjerde hoppet av Viking-jobben etter opprykket var det sikkert mange som stusset. Det handlet kort og godt om en hverdag som ikke gikk opp og en nystiftet familie. Det er selvsagt ikke ideelt å kombinere med å være borte de fleste helger og kvelder. Selv om han godt kunne tenke seg å være trener på heltid i klubbhåndballen, og ser det for seg i framtiden, har han også en full jobb ved St. Svithun. Lektor Gjerdes dagjobb er i «talenter mot toppen»-satsingen. Satsingen til den videregående skolen er også knyttet opp mot andre idretter og Olympiatoppen. I så måte har også Gjerde i aller høyeste grad sitt utspring fra «idrettshuben» i Forum-området. Han har vært tilknyttet skolen i ti år.

Gjerde peker på at det aldri har vært flere som satser på metodisk utvikling av talenter i håndball i regionen her enn nå. Det bygges treningskultur. Miljøene i Stavanger, Sola, Ålgård, Sandnes og på Nærbø fører også automatisk for at behovet for gode trenere stiger – og her har det vært manko en stund. Selv om heller ikke Gjerde bastant våger å peke på en lokal trenerboom ser han at det er i ferd med å skje noe. Kanskje spesielt med fotballen og Viking som en liten bjellesau på området.

– Det er jo også bare å se på to unge lokale trenere i Viking FK også. Det er kjekt å se den litt mer akademiske måten Morten Jensen har blitt trener på. Det viser at det er mange veier opp.

Endring og bredere spekter

34-åringen innrømmer at han trigges veldig av å lære på tvers av idrettene. Selv om det stadig legges mer til rette for det nå skulle han ønske det var enda mer av det. Heldigvis kjenner han godt mange av de andre utviklingstrenerne i regionen. Gjerde mener han er heldig som til enhver tid kan sparre fag med folk som Pål Gulbrandsen (Oilers) og Mats Ullereng (Viking).

Han mener selvinnsikt er en av de viktigste kvalitetene hos en moderne topptrener. Uansett idrett. Man kan ikke ha spisskompetanse på alt. Da handler det om å skaffe seg kunnskap av de som kan – eller å hente inn ressurser i teamene på områdene hvor en ikke er best selv.

Han mener å se en endring hos trenerne på tvers av idrettene også. De blir yngre – og kommer til jobbene i yngre alder. Det tror han både handler om flere talentsatsinger og flere talenter. Men også om utøvere i endring.

– Treneryrket har blitt stort. Du skal omfavne mye. Så endrer generasjonene seg. Alt handler om endringer. Det er en nøkkel. Du må takle det og henge med. Håndballen, hvor jeg har best grunnlag for å uttale meg, har endret seg ekstremt bare på de årene som har gått siden jeg ga meg. Til og med de unge på St. Svithun motiveres nå på andre måter enn før, sier Gjerde.

– Du opparbeider deg kontakter. Så har vi Olympiatoppen her nå – selv om den er litt i startgropen. «Trenerløftet» er også en bra greie for utvikling av trenere. Det er ting som skjer i disse «hotspotene».

Tilfeldigheter er også avgjørende for når du blir en god trener. Selv kom han egentlig inn i Norges Håndballforbund som ung trener ved en slump.

– Faglig kunnskap er selvsagt viktig, men det er også mange tilfeldigheter i spill på veien. Jeg gikk på trenerkurs og fikk tilfeldigvis plass ved siden av Glenn Solberg på en middag. Så begynte ha å spørre meg ut om min filosofi. Plutselig var det et intervju for en landslagsjobb.

Annerledes lag

Når Joar Gjerde tar på seg hatten som trener for rekruttlandslaget til håndballdamene er det et utviklingslandslag med et litt annet spillertilfang enn de rene aldersbestemte landslagene som Leif Gunnar Smerud og Anders Gjøse leder. Selv om de fleste er tenåringer, eller helt i starten av 20-årene, finnes det også eldre spillere.

– Vi har hatt spillere inne helt opp til 28 år. Det handler om å gjøre veien opp til A-landslaget så kort som mulig.

Gjerde peker på at spillere som ledelsen rundt A-landslaget ikke tror har det potensialet automatisk faller ut. I EM nylig fikk en spiller som Thale Deila vist seg fram skikkelig. Hun er blant dem som har kommet opp via rekruttlandslaget.

Det gleder selvsagt Gjerde veldig. At han også er tett knyttet til A-landslaget i mesterskapene gjør at det hele blir veldig sømløst. Der suger han også til seg alt han kan av kunnskap fra Thorir Hergeirsson og de andre.

– Men også spillerne er det mye å hente av her. Den generasjonen med Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal er spesiell. De har en unik måte å forberede seg på, et eierskap og mål. Du lærer enormt mye og jeg er glad for at jeg har en arbeidsgiver i det daglige som ser verdien av at jeg er med og lar meg få muligheten til det.

– Hva er din ambisjon som trener?

– Jeg vil leve av å være trener isolert sett en gang. Samtidig er det sånn at dess lengre du er ute av klubbhåndballen jo mer driver du vekk fra den. Vi får se, sier Gjerde.

Han var nylig med på EM-gull med Norge. Selv om det ikke kom noen store trendmessige revolusjoner, er håndballen definitivt i utvikling.

– Det som er litt spesielt med håndballen er de stadige regelendringene. De preger spiller – som sju mot seks. Nå har vi fått en ny avkastregel jeg trodde ville gi mer tempo, men det ble ikke så mye som jeg trodde. Den generelle trenden har vært at de med best kontringsspill har gått hele veien. Så forsvant det litt nå. Norge har omtrent aldri vært så svake på det. Det er enkle mål. Trendene er ofte små endringer. Men keeper, forsvar og kontra har alltid ligget i bunn for Norges suksess.

– Hvordan vil du beskrive din trenerstil og spillestil?

I forhold til lederstil så ønsker jeg å være sympatisk og involverende. Få folk bedre og gi eierskap. Det vil jeg ta med meg inn i framtidige jobber. På spillestil ønsker jeg ikke å bare komme med en «playbook» som det skal jobbes etter. Jeg vil være en trener som ser på typer før spillet utvikles. I håndball er det enormt mange veier fram. 6-0-forsvar går for eksempel ikke om du ikke har høyden til det. Så har jeg selvsagt et system i angrep som jeg mener jeg er bedre til å lære fra meg enn andre systemer, men alt er i konstant endring. Både yrket, spillet og lederstiler. Verdier som person går jeg likevel ikke på akkord med, avslutter Joar Gjerde.

---

FAKTA

Navn: Joar Gjerde

Født: 1. november 1988. Fra Voll, men har jobbet og spilt håndball i Stavanger hele sitt voksne liv.

Karriere som spiller: Voll, Skövde, Viking, Sandnes.

Karriere som trener: Norges rekruttlandslag for damer og flere aldersbestemte guttelandslag. Sola kvinner (assistentrener) Viking HK (hovedtrener) og St. Svithun vgs.

Aktuell: Trener for rekruttlandslaget for kvinner, analysetrener for A-landslaget og trener ved «talenter mot toppen» på St. Svithun. En av tre lokale trenere som trener rekruttlandslag i de mest populære lagidrettene.

---