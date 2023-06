Vil ha billigere idrett: – Må svare seg

RA har den siste tiden rettet søkelyset på idrettspolitikk, og konsekvensene av pandemien. I den forbindelse kom det også fram at økonomi er blitt en barriere for barn og unge.

Del 1: Slik klarte de å vokse ut av pandemien

Del 2: Grep for å få ungene i aktivitet: – Terskelen er annerledes når det er gratis

Høye kontingenter, treningsavgifter og deltakelseskostnader er sammen med kostbare dugnader med på å drive opp prislappen for å delta i idretten for barnefamiliene med aktive unger.

Det finnes allerede ulike støtteordninger for familier som ikke har penger til å betale for egne barns aktiviteter. Noen stiftelser gir penger til idrettslag for å dekke inn aktivitetskostnader for barn og unge, mens Idrettsrådet i Stavanger har en ordning som skal sikre alle tilgang til idrett.

Med ordningene som finnes tas det utgangspunkt i hva det koster for deltakelsen gjennom medlemskostnadene.

Daglig leder i Sørvest Bandyregion, Børge Andreassen, mener ordningene som er ment for å hjelpe de svakeste ikke tar hensyn til de som driver rimelig. Han ønsker seg heller en belønningsordning for de som lager rimeligere tilbud til barn og unge.

– Skal vi få idretten billig må det være det som svarer seg, sier Andreassen til RA.

Vi bruker mye ressurser på å lage lokale tilbud slik at kostnaden blir lavest mulig. — Børge Andreassen

Børge Andreassen ønsker at det blir mer belønning for å lage rimelige aktivitetstilbud i idretten. (Kristoffer Knutsen)

Gratis camp

Han er tydelig på at han ikke har fasiten på hvordan innretningen bør være på en slik ordning.

Selv organiserer de aktiviteter som innebandy, bandy, landhockey og parainnebandy. Noe av det de gjør er å arrangere gratis innebandycamper. Der andre idretter tar flere tusen kroner i deltakeravgift for treningsleirer velger de å gjøre det helt uten deltakerkostnader. Det er et bevisst valg fra deres side.

I sommer skal det blant annet arrangeres innebandycamper i Stavanger idrettshall i uke 26 og 32 både for barn og ungdom. Det er også en egen «supercamp» i august for deltakere med spesielle behov.

– Vi søker stiftelser om penger for å klare tilby det. Vi har også utgifter knyttet til det, som for eksempel instruktører. Det får vi dekket inn gjennom stiftelser som har bevilget penger gjennom øremerkede midler som drifter tilbudet, sier Andreassen.

Han framholder at det er noe de har høyt på agendaen slik at det alltid tenkes på. Det gjenspeiles også i kostnaden for å drive med for eksempel innebandy.

Vil ha lokale tilbud

I Sunde Innebandyklubb har de eksempelvis treningsavgift på 600 kroner for alderen sju til tolv år. Fram til spillerne er sju år er det kun kontingenten som må betales. Den er på 200 kroner i det idrettslaget. Den må være på minimum 50 kroner for å få medlemsstøtte fra det offentlige, og er derfor i de fleste klubbene flat. Treningsavgiften gjenspeiler ofte aktivitetskostnaden for det respektive alderstrinnet, og vil derfor øke i tråd med alder og aktivitetstilbud.

For utviklingskonsulentene er det også viktig å ha flest mulig nærmiljøklubber.

– Vi bruker mye ressurser på å lage lokale tilbud slik at kostnaden blir lavest mulig, sier Andreassen.

På den måten sikrer de konkurransedyktige serier lokalt og regionalt. Det medfører også at det blir lavere interesse for å delta tidlig i nasjonale serier, som igjen gir økte reisekostnader.