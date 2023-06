Grep for å få ungene i aktivitet: – Terskelen er annerledes når det er gratis

Med den økte inflasjonen som rammer hele samfunnet gjennom mindre penger i lommebøkene er det flere foreldre som kvier seg for å sende barn til organisert aktivitet.

Brodd var raskt ute med å gi et gratistilbud til barn og unge. I 2018 bestemte de seg for å ta grep. Bakgrunnen var at de er på Storhaug – en bydel der andelen som driver organisert aktivitet er vesentlig lavere enn resten av byen og landet.

– Fram til da var det et halvt år som var gratis, men vi bestemte oss for å gjøre de inntil to og et halvt første årene gratis. Det er først det året ungene fyller åtte år de får vanlig faktura, sier Brodds daglige leder Kyrre Sandven til RA.

Grepet er enkelt og greit at spillerne opp til åtteårslagene ikke betaler treningsavgift. Kontingenten, som er det offentlige støtteordninger baseres på, blir derimot sendt ut.

Midjord er som regel godt besøkt på A-lagets hjemmekamper. Brodd har tatt grep for å sørge for at samtlige barn og unge skal ha en rimelig inngangsport til idretten. (Espen Iversen)

Todelt begrunnelse

Organiseringen av betalingen for utøvere i forskjellige idretter er i all hovedsak delt opp i tre: Kontingent, treningsavgift og lisens. Sistnevnte er ikke aktuell før ungene kommer opp i alder. Da er lisensen en forsikringsordning.

Mange klubber bruker treningsavgiften til å skille ut de faktiske kostnadene klubben har med et årstrinn. Det kan både være høyere serieavgift til krets eller forbund, eller trenerhonorarer.

Grunnen til at Brodd valgte å ta bort treningsavgiften for barn og unge er todelt.

– Vi håper at våre kull blir større. Slik vi ligger til geografisk får vi ikke tilsig i barne- og ungdomsfotballen på den måten andre klubber får. Det gjør oss avhengige av å få store kull slik at de blir robuste, sier Sandven – og går videre til punktet han anser som viktigst:

– Så er det også å få ungene inn i aktivitet.

Selv om han driver en fotballklubb tror han også at rekrutteringstiltaket på Midjord er med på å gi framtidige utøvere til andre idretter.

– Andelen som begynner senere enn åtte år er lav. Det er ikke gitt at fotball blir sporten til alle fire- og femåringene hos oss, og vi ønsker jo at de får glede av et fellesskap i idrett. Får de smaken på idrett, og ender opp med en organisert aktivitet, kan vi uansett være inngangsporten. Fotballen har bredt nedslagsfelt, sier Brodd-lederen.

Støtteordninger

Erfaringen deres til nå er at terskelen for å starte tidlig er blitt lavere.

– Finner man ut etter noen treninger at man ikke vil er det ikke investert mer enn de ettermiddagene som er brukt, sier Sandven.

Totalt utgjør kontingenter og treningsavgifter rundt ti prosent av inntektene til klubben.

– Hadde vi fått en pengepott ville det fjernet behovet, sier Sandven – og poengterer:

– Det bør koste veldig lite å delta i aktivitet.

Han vil ikke inn på hvordan det skal løses, men viser til at NHL-stjernen Mats Zuccarello har tidligere uttalt at det bør være gratis å drive med én aktivitet for unger.

– Klokere hoder enn meg bør vite hvordan det skal løses, sier Brodd-sjefen.

Det finnes i dag støtteordninger for personer som ikke kan betale for deltakelse i idrett, men forskjellige idrettsledere RA har snakket med forteller at det er for høy terskel for foreldre å ta kontakt om disse ordningene.

Sandven bekrefter inntrykket, og forteller at de jobber med å komme i kontakt med den aktuelle målgruppen – som kan være svært vanskelig å definere.