Rollespillerens død - slik forandres ishockeyen

Sport drives av både fysisk og taktisk utvikling på flere plan. En av idrettene som utvikler seg raskest er ishockey. Der andre idretter er veldig konservative er NHL verdens største ishockeyliga, og den aller viktigste plassen for innovasjon for hockeysporten.

Ofte kan NHL beskyldes for å gjøre ting utelukkende for å tjene mer penger, eller skape mer underholdning. Icingregelen ble endret til en hybrid mellom «første mann til pucken» og «no touch-icing», mens vi i Europa skjønte etter en stund at det var smart å flytte blålinjene nærmere midten. Selvsagt skjedde det etter NHL hadde gjort det. Gjennom flyttingen ble det mer spill i angrep gjennom at midtsonen ble mindre. Det gir utvilsomt mer underholdning for fansen. Spørsmålet er vel bare når hele midtsonen blir fjernet, men det er nok en diskusjon som holder seg i NHLs kontorer inntil videre.

En ting som definitivt har forandret seg er fjerderekkene rundt omkring. For å se på Oilers som eksempel var det for bare seks år siden en stor forskjell. Fjerderekken den gangen besto ofte av Petter Røste Fossen, Snorre Hallem og Stian Høygård. Tre ekstremt viktige lagspillere som var svært delaktige i Oilers’ suksess under Petter Thoresens ledelse. I forbindelse med sluttspill fikk ofte Høygård sjansen i en av de produserende rekkene, for å skape rom til sine lagkamerater. Felles for de tre var fysisk spill, offervilje og disiplin.

Det fysiske dominerte den rekken. Gjennomsnittsvekten deres var 92,6 kilo med en snitthøyde på 183,6 centimeter.

Nå er det langt mindre spillere som har overtatt plassene i fjerdeoppsettet. Tar man utgangspunkt i at Todd Bjorkstrand setter sammen en fjerderekke med André Bjelland Strandborg, Magnus Hoff og Simen Talge, blir vekten over elleve kilo lavere i gjennomsnitt med sine 81,3 kilo. Høyden er ikke like avvikende, den ligger på 181,6. Dermed er fjerderekkespillerne vesentlig lettere i Oilers nå, enn for seks år siden.

Det er ikke spillernes vekt man skal se blindt på, men det sier noe om at hockeyen har utviklet seg. Spillerne som kommer opp nå trener på en annen måte enn tidligere. Der er Oilers i førersetet med egen fysisk trener som har utdannet seg innen fysisk trening for ishockeyspillere. Det handler ikke bare om å bygge store muskler, men å utnytte dem riktig og tåle belastningen med en intens idrett som spilles eksplosivt med relativt korte skift gjennom en lang kamp.

Spillet er også endret med at det er langt mer deltakelse for fjerderekken i det offensive spillet. Der fjerderekken nærmest utelukkende ble brukt til å skremme motstanderne tidligere har det vært en utvikling de siste årene. Det har ført til mer tekniske spillere i fjerderekkene, som har sterke tekniske kvaliteter. Et godt eksempel på det er Oilers’ Strandborg. Han er egentlig en playmaker, men evner å mestre spill i en fjerderekke gjennom høy puckbesittelse og press. Framfor å presse med rå muskelkraft, som ofte var det som skjedde tidligere, er det nå mer fart og smarte bevegelser som styrer spillet.

Rollespilleren er borte. Stavanger kommer nok aldri til å oppfostre en ny spiller som utelukkende skal ut for å gjøre en fysisk jobb. Spillerne er blitt mer tekniske, mer gjennomtrente og det taktiske har flyttet seg i retning av at det er den nye normen.

Sporten trenger sirkushester, og spillere som Tommy Kristiansen kommer fortsatt til å produseres. Det vil alltid være behov for spillere som henger med teknisk og har klare fysiske fordeler. Ser man over Atlanteren igjen var Scotty Bowman trener for stjernen Steve Yzerman i Detroit Red Wings på 1990-tallet. Der ba han stjernespilleren om å spille undertall og dekke skudd.

Kanskje var det allerede da det startet, at rollene skulle viskes ut. Det er ikke få skift Dan Kissel har i undertall for Oilers. Til og med David Morley blir sendt på isen i undertall. Det hadde nok ikke skjedd for 20 år siden.

Tiden med rene rollespillere som kun skal sette taklinger før de forlater isen er forbi.

Den klassiske rollespilleren er død. Nå kommer de tekniske rollespillerne, og de kommer fort.

