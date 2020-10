Følg RA Sporten på Facebook !

Det sies at det defensive i et lag vinner titler, og i ishockey er man helt avhengig av gode backer.

I Oilers har det vært en gjenganger etter Petter Thoresen-æraen startet, hvor det var en solid backstamme med landslagsspillere som Henrik Solberg og Juha Kaunismäki. Krydderet er de utenlandske backene, som hentes for å utfylle resten av besetningen. Som regel er det offensive backer som går på kvoten.

Denne sesongen har sportsdirektør Pål Higson komponert en ekstremt sterk backbesetning. I stallen er åtte seniorbacker, inkludert offensive Jeppe Meyer (20). Chris Rumble og Kristian Østby er hentet inn. Sistnevnte er det som har manglet i Oilers de siste årene. En stor back som er grusom å møte. Med sine 201 centimeter, og en ekstrem rekkevidde, er det et mareritt for enhver ving å komme rundt ham. Chris Rumble har bare spilt én kamp, men fullførte hver eneste takling og gikk av isen med tre plusspoeng.

Ungguttene Noah Bergesen Aarthun og Jonas Slettebø Haughom har vært innom laget noe gjennom oppkjøringen, men er et lite stykke unna å etablere seg fast på et kruttsterkt Oilers. Det betyr at det er ti backer å velge mellom når Todd Bjorkstrand og hans assistent Juha Kaunismäki skal sette sammen laget til kamp.

Det kan være like greit for deres utvikling å spille U21, hvor de får spille i situasjonene de kan. Det er få, om noen, som har etablert seg som gode backer gjennom å sitte på benken. Tempoet i U21-ligaen er overraskende høyt, og er et godt kampalternativ for spillere i utvikling.

På grunn av skaden til Daniel Bøen Rokseth er syv av seniorbackene aktuelle nå, og alle spilte mot Stjernen. Nicolai Bryhnisveen hadde assist på 1-0-scoringen, og var ført opp som sjuendeback før kampen. Det er et gode som få trenere har i Fjordkraft-ligaen.

Når Rokseth er tilbake i november vil det være vanskelig å si hvem som skal sitte på tribunen. Jobben til Juha Kaunismäki blir utrolig vanskelig. I tillegg utsettes stadig oppstarten i den tyske ligaen, som kan føre til at Johannes Johannesen kommer hjem til DNB Arena på midlertidig basis.

Bredden blant backene gjør at Oilers i større grad kan velge spillere ut fra hvilken motstander som venter. Skal Oilers ut og styre kampen vil trenerne ha muligheten å ha med andre spillere enn i en toppkamp. Det vil være mulig å hvile spillere i et tett kampprogram.

Konkurranse er sunt, og dette er utøvere som liker å konkurrere. Det kan være en karaktertest å bli satt på tribunen før en kamp, men det kan ikke være klippekort på fast plass i et topplag. Koronasituasjonen gjør også at det kreves en bredde.

Ishockeyspillere, som normalt sett tåler å spille med skader og brudd, må stå over trening og kamp dersom det oppstår forkjølelse eller høy kroppstemperatur. Det er en situasjon som kan oppstå når som helst, og da gir valgmulighetene en ro for laget.

Gjennom luksusproblemet er Oilers rigget for å ta titler.

Det lukter gull av backene.

