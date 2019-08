Sola tapte høstsesongens første kamp

Følg RA Sporten på Facebook !

I regnværet på Sola stadion måtte Øystein Elvestad og hans gulkledde bite i det sure eplet, da Levanger ble for sterke. Dermed gikk Sola på sitt andre strake hjemmetap, og tapte terreng til blant andre Vidar som vant sin kamp lørdag.

Lagene gikk i garderoben etter første omgang uten å ha kommet på scoringslisten.

Andreas Petersson sendte Levanger i føringen fem minutter etter hvilen, og Adrian Olsen Teigen satte ballen i mål seks minutter før slutt. Håvard Meinseth reduserte for Sola seks minutter senere, men reduseringen på overtid ble kun et trøstemål for Sola som tapte 2-1.

Viktor Bergh (Levanger) og Michael Andre Bekke (Sola) fikk begge gult kort.

Sola står med elleve poeng og Levanger 22 poeng etter søndagens oppgjør.

87 tilskuere fikk med seg kampen.

Levanger møter Brattvåg 17. august, og Sola spiller neste kamp mot Byåsen dagen etter.

