Fikk merke ekstra oppmerksomhet av kontrollørene

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag kveld og natt. Her ble det kontrollert både tunge og lette kjøretøy.

«I starten av kvelden satte vi på skilter om at alle kjøretøy skulle inn til kontroll. En patrulje fra utrykningspolitiet (UP) var med oss og gjennomførte kontroll av rusmidler. Ellers ble det gjennomført teknisk kontroll av alle kjøretøyene og kontroll av vekt på tunge kjøretøy. Det starter med lysene. Kjøretøy som har montert ekstra lys og bruker disse langs veien vil automatisk tiltrekke seg vår oppmerksomhet. Dette gjør at vi som regel ser nærmere på disse kjøretøyene. Dette fikk føreren av en varebil merke. Han kom inn på kontrollplassen med markeringslys i ekstra fjernlys og skilt med rødt lys montert i frontruten», skriver Statens vegvesen i en kontrollrapport.

Kjøretøyet ble da tatt til sides for nærmere kontroll. Kontrollen avdekket tre dekk med mønsterdybde under lovlig minimum på tre millimeter, teknisk mangel på skadet underkjøringshinder og bord på dashbord som blokkerer i synsfeltet innenfor vindusviskersonen, opplyser Vegvesenet.

Bruksforbud

Ifølge Statens vegvesen resulterte dette i bruksforbud fram til bord var tatt bort og røde lys i frontrute var tatt bort. Vedkommende fikk teknisk mangel med krav til etterkontroll for bruk av ikke obligatoriske lys langs vei og 3000 kroner i gebyr for kjøring med dekk med mønsterdybde under lovlig minimum.

Vegvesenet opplyser også at en annen personbil kom inn på kontrollplassen med konstant lysende blinklys foran. Også i dette tilfellet ble bilen tatt til side for nærmere kontroll, og det ble det påvist senkesett som ikke var innført i vognkort og et ombygget eksosanlegg. Føreren kjørte fra kontrollplassen med tekniske mangler med krav til utbedring og etterkontroll.

Flere mangler

Ellers så var det følgende mangler som ble påvist under kontrollen:

Fire lette kjøretøy og to tunge kjøretøy fikk teknisk mangel med krav til etterkontroll.

Ett tungt vogntog manglet tre kjettinger som var tilpasset kjøretøyet. Her ble fører ilagt 4500 kroner i gebyr for manglende kjettinger.

To tunge kjøretøy hadde ikke sikret lasten sin tilstrekkelig. Fører måtte sikre lasten forskriftsmessig og forsvarlig før videre kjøring var tillatt.

Én transportør som kjørte kabotasjeoppdrag hadde mangler i dokumentene sine og måtte ordne opp i disse før videre kjøring var tillatt.

Ett vogntog måtte reparere lysene på tilhengeren som ikke virket før han kunne kjøre videre.

Én fører måtte ta bort sikthindrende gjenstander før videre kjøring var tillatt.

Én fører av personbil med tilhenger hadde ikke førerrett for å kjøre denne kombinasjonen. Kombinasjonen ble ilagt bruksforbud og fører ble anmeldt til politiet for kjøring uten førerrett for aktuell klasse.

Tre førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 84 førerdøgn. Her ble det avdekket to små brudd som medførte skriftlig advarsel til fører.

