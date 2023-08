Ble anmeldt og fikk ikke kjøre videre med denne tilhengeren

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon ved E 39 torsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én fører, som kjørte med bil og tilhenger med samlet tillat totalvekt på 4220 kilo, hadde ikke førerrett til å kjøre denne kombinasjonen. Ifølge Statens vegvesen har en med førerrett klasse B lov å kjøre bil med tilhenger med samlet tillat totalvekt på 3500 kilo. Kombinasjoner fra 3500 kilo til 4250 kilo kreves kode 96 i tillegg til klasse B. For kombinasjoner over 4250 kilo så kreves førerrett klasse BE. Føreren ble anmeldt for å kjøre kombinasjon av kjøretøy som han ikke har førerrett til.

Fire førere ble ilagt gebyr på 500 kroner for å ikke hatt med seg vognkort på kjøretøyet. På norske tilhengere er det lov å medbringe kopi av vognkortet ved kjøring i Norge. Denne kopien kan være i papirformat eller elektronisk med et bilde av begge sidere av vognkortet.

Ett kjøretøy måtte ta bort feilvendt barnesete som dekket sikten i speilet på høyre side før vedkommende kunne kjøre videre.

To kjøretøy hadde ikke sikret lasten sin forsvarlig og måtte fikse dette før videre kjøring.

Sju kjøretøy fikk tekniske mangler med krav om utbedring og etterkontroll. Disse manglene gikk på skade på dekk, defekte lys, feil med sikkerhetsutstyr på tilhengere og dårlige bremser på tilhenger.

Tidligere på dagen hadde Statens vegvesen en kontroll av drosjer i Stavanger.

I denne kontrollen ble det kontrollert at pålagte dokumenter, merking og utstyr for drosjer var slik det skulle være. Det ble også utført en generell kontroll av kjøretøyene på teknisk tilstand og bruk av kjøretøyene.

Ifølge Statens vegvesen gjelder følgende regler når det gjelder drosjer:

Disse er lovpålagt å ha merking av løyvenummer på siden av kjøretøyet, taklampe med løyvenummer, montert taksameter, løyvenummer montert synlig for passasjerene inne i kjøretøyet og kjøreseddel skal være synlig for passasjerene. I tillegg skal de ha løyvedokument (dokument som viser at de har tillatelse til å drive persontransport), vognkort og førerkort medbrakt under kjøringen. I tillegg skal drosjer være registrert i vognkortet som drosje. Grunnen til dette er at kjøretøy som driver med persontransport skal inn til periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) en gang i året. Når kjøretøyet ikke er registrert som drosje, så har det krav til periodisk kjøretøykontroll hvert andre år.

Mange hadde alt i orden og fikk kjøre videre etter kontroll uten noen videre reaksjoner, men noen hadde ikke alle tingene i orden:

Tre kjøretøy fikk anmerkning og blir innkalt til Statens vegvesen for kontroll da kjøretøyene ikke var registrert som drosje.

To kjøretøy fikk ikke transportere passasjerer før de hadde fått tak i løyvedokumentet og medbringer dette i kjøretøyet. Det ble sent rapport til løyvemyndighetene om disse forholdene.

Ett kjøretøy måtte skaffe leieavtale mellom registrert eier og eier av transportløyve. Når registrert eier og eier av løyve ikke er samme foretak, så må det medbringes en leieavtale som viser at eier av løyve har rett til å bruke kjøretøyet til sin transport. Det ble sent rapport til løyvemyndighetene om dette forholdet.

Én fører måtte skaffe kjøreseddel og medbringe denne i kjøretøyet før han kunne kjøre med passasjerer. Det ble sent rapport til løyvemyndighetene om dette forholdet.

Fem førere fikk skriftlig mangel da kjøreseddel ikke var plassert synlig for passasjerene. Det ble sent rapport til løyvemyndighetene om disse forholdene.

Ett kjøretøy fikk skriftlig mangel da løyvenummer ikke var montert synlig for passasjerene inne i kjøretøyet. Det ble sent rapport til løyvemyndighetene om dette forholdet.

Ett kjøretøy fikk et gebyr på 1000 kroner for kjøring med mønster i dekk under lovlig minimum på 1,6 millimeter.

Det ble skrevet ut teknisk mangel med krav til etterkontroll på et kjøretøy da speilet på kjøretøyet var ødelagt.

