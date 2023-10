Fikk 35.000 kroner i gebyr og ble nektet å kjøre videre med denne lasten

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland torsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én semitralle ble for bred, her måtte fører laste om og stroppe bedre slik at last kom inn forbi lovlig bredde.

Én varebil var midlertidig elektronisk avregistrert, fører fikk 5000 kroner i gebyr og varebilen måtte registreres før videre kjøring.

Én personbil var begjært avskiltet på grunn av manglende omregistrering, dette ble ordnet på plassen.

To lastebiler måte sikre last bedre før videre kjøring.

To lastebiler hadde feil vektårsavgift.

Én spesialtransport hadde feil på dispensasjon, dette medførte at vekter ble for høye i forhold til hva den hadde lov til. Foretaket fikk 35000 kroner i gebyr. Foretaket må også søke om ny dispensasjon før videre kjøring.

Én fører ble stoppet for fjerde gang med sikthindrende bord og gardin. Da dette har skjedd tidligere med denne sjåføren så ble vedkommende anmeldt til politiet for dette forholdet. Bordet skaper større blindsoner og gir en økt fare for å ikke se hindringer/personer, som igjen gir en økt fare for ulykker og personskader.

Det ble kontrollert 28 dager på kjøre/hviletid. Én advarsel ble gitt på dette.

