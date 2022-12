Burde forstått at han var påvirket da han kjørte et døgn etter at han hadde røykt to jointer

47-åringen fra Sandnes erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

12. juni i år, omkring klokken 19.10, kjørte en sivil UP-patrulje på E 39 i nordgående retning. På vei over til Sokn ble de oppmerksomme på en bil som lå relativt tett opp til bilen foran.

De bestemte seg for å foreta et søk på den aktuelle bilen, som det viste seg at 47-åringen eide. Da de så at han tidligere hadde mistet førerretten og fått førerkortet inndratt, kjørte de etter bilen for å utføre en kontroll. På Sokn ble bilen stoppet. De tok kontakt med føreren av bilen, som viste seg å være 47-åringen. På spørsmål fra patruljen om han hadde førerkort, svarte han at han ikke hadde det fordi det tidligere hadde blitt beslaglagt. Fordi han framsto som ruspåvirket for patruljen, blant annet ved at han hadde grålig hud, ble det besluttet at han skulle avgi spyttprøve. Denne ga positivt utslag på cannabis.

Det førte til at han ble tatt med til Stavanger legevakt for blodprøvetaking. Denne viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 1,2.

47-åringen forklarte i retten at han hadde røykt to jointer kvelden før mellom klokken 18.00 og 22.00.

«Han forklarte også at han var kjent med de faste grensene for ruspåvirkning, og at man kan bli ansett for å være ruspåvirket av THC lenge etter inntak. På bakgrunn av dette mener retten at tiltalte forsto at han mest sannsynlig fortsatt var ruspåvirket i veitrafikklovens forstand da han kjørte dagen etter. Uten at det er nødvendig for resultatet, presiserer retten at tiltalte uansett i det minste burde ha forstått det», heter det i dommen.

Grunnen til at 47-åringen ikke erkjente straffskyld er at han er uenig i grensene når det gjelder cannabis og påvirkningsgrad.

«Bakgrunnen for at tiltalte ikke har erkjent straffskyld, er – slik retten forstår det – at han er uenig i de grensene for påvirkning av THC som er fastsatt i lov og forskrift. Etter hans syn er det ikke riktig at 0,030 mikromol THC per liter blod tilsvarer 1,2 alkoholpromille, og han har anført at THC aldri vil kunne gi en høyere påvirkningsgrad enn 0,8 promille. Til dette vil retten bemerke at det er et rettspolitisk spørsmål hvilke grenser for påvirkning som burde gjelde ved inntak av THC. Lovgiveren har ved forskrift om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol bestemt hva som skal være straffbarhets- og straffutmålingsgrensene for virkestoffet THC. At tiltalte er uenig i disse grensene, medfører ikke at den nødvendige subjektive skyld ikke er til stede, og det er heller ikke av betydning for de objektive vilkår for straffansvar», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Retten kom også til at han skulle dømmes for kjøring mens han var påvirket av cannabis 27. juli i år. Denne gangen la retten til grunn at han var påvirket tilsvarende en promille på over 0,5.

Han ble også dømt for to tilfeller av kjøring uten å ha førerrett.

Straffen ble fengsel i 90 dager og 5000 kroner i bot. Når det gjelder førerrett er han allerede fradømt denne for alltid i 2019.

