Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat

Den 42 år gamle kvinnen erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

I retten forklarte hun at hun 2. mai i fjor drakk noe vin sammen med en venninne. Hun anslo dette til å være to flasker unntatt ett gjenværende glass i den siste flasken.

Omkring klokken 18.20 kjørte hun fra hjemmet sitt til et McDonald’s-sted i distriktet for å kjøpe mat, før hun kjørte hjem igjen. Da hun kom hjem drakk hun det gjenværende vinglasset, samt to bokser med sider.

Politiet ble varslet om mulig promillekjøring og rykket ut, først til McDonald’s og deretter til hennes hjem hvor de møtte på henne.

Det ble tatt en promilleprøve på stedet som viste en promille på 1,9 klokken 19.39. En blodprøve tatt klokken 21.12 viste en promille på 1,82.

I forbindelse med hvor høy promillen var under selve kjøringen delte retten seg i to. Rettens flertall kom til at promillen klart var over 0,5, men at det var usikkerhet omkring det etterfølgende alkoholinntaket og at det ikke var bevist at promillen var over 1,2.

Rettens mindretall mente at den sakkyndige rapporten viste at kvinnen hadde over 1,2 i promille da hun kjørte.

I tillegg ble det lagt noe vekt på at saken var blitt gammel, samt kvinnens uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til fengsel i 21 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. På grunn av en betydelig inntekt ble hun også dømt til å betale en bot på 75.000 kroner.

Hun mistet også førerretten i 14 måneder fra den 2. mai i fjor og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

