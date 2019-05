Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen er uendret siden mars, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

KPI-JAE, er KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Fra mars til april 2019 gikk KPI opp 0,4 prosent, mens KPI-JAE økte med 0,5 prosent.

Månedsendringen var preget av økte priser i sammenheng med utenlandsreiser. Prisene på flyreiser steg 23,2 prosent. Prisene på pakketurer dro i samme retning, og økningen må sees i sammenheng med at måleperioden sammenfalt med påsken. Etter forrige måneds Mammutsalg, steg prisene på bøker 11,3 prosent fra mars til april.

I motsatt retning viste matvarer og alkoholfrie drikkevarer en prisnedgang på 0,8 prosent, og bidro dermed til å dempe oppgangen:

– Tilbud på de typiske påskevarene sjokolade, kjeks, appelsiner, lammekjøtt, pølser, ketsjup og sennep bidro til at prisene falt fra mars til april, forklarer Kjersti Nyborg Hov, seniorrådgiver i SSB.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 1,8 prosent fra mars til april. Men til tross for at strømprisene har falt de siste tre månedene, ligger de fortsatt på et høyt nivå. Fra april 2018 til april 2019 steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie 8,4 prosent. Prisene på passasjertransport med fly viste en tolvmånedersvekst på 25,7 prosent.

