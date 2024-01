Ordføreren om 2024: – Flere i arbeid høyt prioritert

– Jeg ønsker å gå foran og ta et krafttak for arbeidsinkludering. I Rogaland står om 1 av 5 i alderen 20–66 år utenfor arbeidslivet. I Stavanger utgjør det hele 17.000 mennesker. Mange av disse står ufrivillig utenfor, sier Hegdal.

Hun peker på at det i Rogaland for eksempel bare er 5,7 prosent av personene med Downs syndrom som er i et arbeidsforhold, mens Agder til sammenligning har Agder 17,8 prosent av denne gruppen i arbeid.

– Her må vi endre holdninger og hvordan vi tenker, og sammen sørge for å tilrettelegge for at mange flere kan få delta i et fellesskap, sier ordføreren.

– Tilbake i jobb

Hun trekker også fram at 28.000 personer er uføretrygdet i Rogaland, og der psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser er de vanligste årsakene til uføretrygd.

– Få av de som opplever utenforskap over flere år klarer å komme tilbake i jobb, utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak. Det betyr at vi er helt nødt til å sette inn tiltak raskt! Utenforskap som samfunnsproblem handler ikke bare om å bli inkludert i skole eller arbeidsliv. Det handler også om lavere deltakelse i idrett og fysisk aktivitet, med de omkostninger dette har for samfunnet og for den personen det gjelder – i form av dårligere helse og psykiske utfordringer, sier Hegdal.

Arbeidstrening

Hun legger vekt på at Høyre og de andre flertallspartiene har tatt grep for å styrke arbeidsinkluderingen i budsjettet for 2024, blant dette 2 millioner kroner til et fulltidstilbud i arbeidstrening for unge, med fagopplæring til kompetansebevis og eventuelt fagbrev, og faglig og helse- og sosialfaglig oppfølging på arbeidsplassen. Dessuten skal 500.000 kroner brukes i et pilotprosjekt der rundt 10 brukere skal gi rundt 10 brukere en myk start inn i en varig tilrettelagt arbeidsplass gjennom et aktivitetssenter. Ordføreren tar også sikte på å få til en samarbeidsavtale mellom kommunen og stiftelsen «Helt med», som bidrar til arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker.

Kvinnehelse

Hun flagger også at arbeid for bedre kvinnehelse er et prioritert område.

– Her skal Stavanger bli en foregangskommune. Jobben starter allerede i januar. Til slutt må jeg nevne klima- og miljøutfordringene. Jeg er veldig glad for at Stavanger er med i EU-nettverket der næringslivet, innbyggere, organisasjoner, akademia og andre viktige samfunnsaktører i Stavanger sammen utvikler en klimakontrakt, der vi skal oppnå klimanøytralitet, sier Hegdal.

– Travelt, men spennende

Hun har nå drøye to måneder bak seg i ordførerstolen.

– Det har vært veldig travle, men spennende og innholdsrike første to måneder. Jeg har på veldig mange kjekke besøk i den flotte kommunen vår, og mange har også besøkt meg på ordførerkontoret for å fortelle om nye prosjekter og planer framover, sier Hegdal til RA.

Hun har reist en del, blant annet på samling for verdens energibyer i Perth, i vennskapsbyen Aberdeen, i København for å lære mer om med forebygging av ungdomskriminalitet og besøkt Stortinget og flere av departementene, blant annet om strømprisene, som slår urimelig ut for næringsliv og beboere blant annet i Rogaland.

– Verdens kjekkeste

– Jeg ser fram til å møte flere av innbyggerne og jobbe for at Stavanger skal bli en enda bedre kommune for absolutt alle. Jeg er så imponert over alt det spennende som skjer i Stavanger-regionen, og det å få muligheten til å være en med- og støttespiller gleder jeg meg veldig til. Jeg har verdens kjekkeste jobb, sier Hegdal.

Torsdag står, som RA omtalte 1. nyttårsdag, nyttårsmottakelse på Ledaal med representanter fra Attende & Allservice og en rekke andre tiltak og organisasjoner som spesielt inviterte gjester. Det blir dessuten som vanlig utdeling av prisen som årets Stavanger-kunstner og hedersbevisning til NM- og internasjonale vinnere i idretten.