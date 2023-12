Øker: Mange feiret julaften hos Kirkens Bymisjon

Det opplyser Kirkens Bymisjon i en pressemelding.

– Vi har jo ikke påmelding hos oss, så vi er egentlig usikre på hvor mange som vil komme hvert år, men i år var jeg ganske bekymret i forkant. Vi så henvendelse strømme inn allerede i oktober, og overskriftene den siste har vært preget av at flere enn tidligere sliter økonomisk, sier Karen Gjersdal Wolden, prosjektleder for julaftenfeiringen i regi av Kirkens Bymisjon i Stavanger.

24 år med julaften

Kirkens Bymisjon har arrangert julaftenfeiring for de som ønsker å feire i et større fellesskap i 24 år i Stavanger. Siden starten har arrangementet økt i antall gjester og frivillige som deltar. Arrangementet er åpent for alle, og gjestene er mennesker i rus- og gatemiljøene, ensomme, studenter, eldre, enslige, barnefamilier og flykninger, og generelt de som ønsker å feire julaften i et fellesskap.

Julemiddag Kirkens Bymisjon Mye god julemat på bordet da Kirkens Bymisjon arrangerte julemiddag på Clarion på julaften. (Kirkens Bymisjon)

Øker og øker

I overkant av 570 mennesker var tilstede på julaften på Clarion Hotell Stavanger, opplyser Kirkens Bymisjon.

Av disse var det 122 barn og unge, og rundt 80 frivillige. Til tross for flere arrangement rettet mot barnefamilier i år i Stavanger er dette en økning fra i fjor.

– Fra før pandemi og til i år har vi opplevd en økning, særlig blant barn og unge, men barna kommer jo ikke alene. Vi anser økningen som en konsekvens av at flere har mindre og sliter med å få endene til å møtes. Å invitere til julaften er en dyr affære selv for mindre familier, og da er det fint at flere finner veien til oss eller de andre arrangementene denne dagen, men politikerne må på banen, sier Wolden.

– Rørende engasjement

Hos Kirkens Bymisjon er arrangementet driftet av frivillige både i forkant, under gjennomføring, i kulissene og på scenen. Prosjektleder Wolden forteller at hun mottok over 150 forespørsler om å være frivillig til juleaktiviteter.

– Vi hadde ikke kunnet arrangere dette uten de frivillige. Noen har bidratt i forkant, men flesteparten var med på selve julaften. Det er rørende å se alt engasjementet som ligger bak og hvor langt hver enkelt strekker seg for å skape gode juleminner for så mange, sier Ellen Halonen Christiansen, frivilligkoordinator hos Kirkens Bymisjon i Stavanger.

PS. Kirkens Bymisjon er ikke alene om å arrangere julaften i Stavanger. Varmestuens Venner holdt åpent for mennesker i rusmiljøet. Hos Flam Norge var det plasser til 200 mennesker på Tou og Follies, barne- og ungdomsteater, inviterte 150 mennesker til seg hos Metropolis.