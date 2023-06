Familie Klemetsen i sjokk: Noen herjer og stjeler fra Big Johns grav

Flere av familien Klemetsens familiemedlemmer hviler på Eiganes gravlund. Den siste tiden har de ikke fått ligge i fred. Flere ganger har familien opplevd tyveri av blomster og pyntegjenstander. Denne uken fikk familien nok.

– Jeg fikk en telefon fra niesen min Torill, som fortalte at det hadde vært noen og stjålet blomster og revet opp det som var på graven til John. Hun sa det så forferdelig ut. Det hadde vært folk på både Big John sin grav og hans foreldres grav – i tillegg til Torills mann. Alt var borte. Det var et sørgelig syn, forteller Wenche Klemetsen, mor til Ole Klemetsen.

Nylig kjøpte hun blomster for flere hundre kroner. Nå er alt borte.

Hun forteller også at noen hadde satt opp en vase med noen visne blomster i på graven til svigerforeldrene hennes.

– Jeg forstår ikke hva som rører seg i hodene på folk. Man kan ikke synke dypere enn dette, sier hun.

Ole Klemetsen synes det er skammelig at folk driver stjeler fra graven til faren Big John Klemetsen

Klemetsen-familien har opplevd tyveri flere ganger. Torill L. Bjerke, søskenbarnet til Ole Klemetsen, har hatt tyveri på graven til sin mann ti-tolv ganger.

– De har tatt fugler og englefigurer. Mandag hadde de tatt alle blomstene. Dette går veldig innpå oss, sier hun.

Ole Klemetsen forteller at familien har lurt på om det er noen som har noe imot familien.

– Vi synes det er ufattelig. Vi har lurt på om det er personlig, men vi snakket med dem som driver her. De ba oss om å ta det rolig. Dette skjer på hele kirkegården. Det er forferdelig, sier Klemetsen.

Den tidligere proffbokseren undrer seg over hva som er årsaken.

– Er det noen som tar med blomster hjem til kona om kvelden? Da synker de dypt. Jeg vet ikke hva folk gjør og tenker.

Ole Klemetsen synes det er skammelig at folk stjeler og driver hærverk på graven til pappa Big John Klemetsen. Han mener likevel at man må ha glimt i øyet, og spøker med at han gjerne tar på seg noen nattevakter - med boksehanskene på - for å så en stopp på gravtyveriene på Eiganes gravlund. (Arne Birkemo)

Graven til John Klemetsen har fått frastjålet blomster flere ganger. Sønnen, Ole Klemetsen, og resten av familien har fått nok. (Arne Birkemo)

– En plutselig økning

Driftsleder for Eiganes gravlund, Markus Schwarzmannseder, forteller at det stjeles blomster fra mange flere graver, og at det skjer hele tiden.

– Vi har fått en plutselig økning nå i sommer. Vi vet ikke hvem som gjør det. Det blir gjort på kveldstid, eller om natten. Flere som tar kontakt med oss og forteller at de opplever at blomster stjeles. Pyntegjenstander forsvinner.

– Jeg har nylig opplevd at noen tok med seg en meter lang blomsterkasse. Jeg har opplevd at folk har sagt av fugler på gravstøtten med vinkelsliper. Det var en kvinne som kjøpte roser og satte i en vase, men de fikk ikke stå i fred. Dagen etter var de stjålet. Da hun satte i nye roser, ble også de stjålet, sier Schwarzmannseder, som har vært driftsleder på Eiganes ett år.

Han tror det er mange som ikke gir beskjed.

– Mørketallene er nok store. Det er nok mange som ikke gir beskjed. Jeg synes det er flott at folk forteller oss hva de opplever, så skal vi gjøre så godt vi kan for å forhindre hærverk og tyveri, sier Schwarzmannseder.

Denne uken var det også noen som hadde revet opp blomstene på graven til John Klemetsens foreldre. Markus Schwarzmannseder, driftsleder på Eiganes gravlund sier gravlunden har fått en økning av hærverk og tyveri denne sommeren. (Arne Birkemo)

Wenche Klemetsen er raskt med å kjøpe nye blomster etter tyveriene. Her planter hun ved graven til svigerforeldrene. (Arne Birkemo)

Han forteller at det er graver som er nærme de ulike inngangene til gravlunden som er mest utsatt.

Det er belysing på hovedstiene inne på gravlunden. Det er også vektere som patruljerer området regelmessig. Nå vurderer driftslederen å øke vaktholdet.

– Vi må vurdere om vi skal øke vaktholdet, og om vi skal lukke portene om kvelden. Det er også utfordringer med det, fordi gravlunden skal være åpen og tilgjengelig

Driftslederen forteller at fugler kan fatte interesse for telys og skinnende gjenstander.

– Noen ganger kan det være fugler som roter litt rundt, men fugler får ikke med seg tyngre pyntegjenstander. Det er tydelig at det er mennesker som står bak, sier Schwarzmannseder.

Ikke et problem andre steder

Kirkeverge Rune Skagestad sier at tyveri og hærverk ikke er et stort problem på andre kirkegårder og gravlunder. Samtidig understreker han at det ikke er alt som rapporteres til kirkevergen til enhver tid.

– Jeg har ikke fått tilbakemeldinger om at det skjer slike ting på andre steder. Det er veldig uheldig at det skjer, og det er veldig tungt for dem som opplever dette, sier han.

Kirkevergen vil ta en runde med de ulike driftslederen og vurdere tiltak.

– Man har ikke umiddelbare tiltak nå. Et tiltak som vi kan vurdere er å økte antall besøk fra vaktselskapet. Vi kan se på om vi skal informere politiet når ting skjer.