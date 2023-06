Dette sier brann- og redningssjefen om sankthansbål

– Jeg kan ikke love at det blir lov med sankthansbål på fredag, sier Razmus Viggen, brann- og redningssjef i Rogaland Brann og Redning Iks, til RA.

På grunn av stor skogbrannfare ble det for rundt to uker siden innført er totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Forbudet gjelder foreløpig fram til 30 juni, og gjelder for følgende kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp, Time, Gjesdal, Randaberg, Kvitsøy, Strand, Bjerkreim, Hjelmeland og Eigersund, Sokndal, Lund, Hå og Sirdal.

På grunn av lokale regnbyger er det nå mange som lurer på om forbudet vil bli opphevet til sankthansaften, fredag 23. juni.

Men, brann- og redningssjef Viggen gjør det klart at det ikke er på tide å finne fram fyrstikkene helt ennå.

– Sånn som vi vurderer det nå, er det fortsatt behov for å holde på totalforbudet, sier han til RA.

Sankthans Fra sankthansfeiringen ved Vaulen badeplass i fjor. (Kathinka Skott Hansen)

Lokale byger

Han forklarer at man ser regnbyger her og der, men det er fortsatt bare lokalt.

– Når det er opphold er det fortsatt varmt i luften, og mye vind, som gjør at det lille regnet som kommer fort tørker opp igjen.

– Som jeg tidligere har presisert er det viktig å huske på at vi ikke kan forutse hvordan det kommer til å bli. Vi må basere oss på det som har vært av regn – og det er dette som legges til grunn for å vurdere løpende om det er tilstrekkelig for å oppheve totalforbudet, sier brann- og redningssjefen.

Han understreker videre at fordi det er mye lokalt nedbør, som er spredt, er det viktig å være konsekvent i praksisen på hvordan dette håndteres.

– Noen steder er det nok litt mindre forståelig, hvis det har vært en god del lokalt nedbør, men så er det andre steder det ikke har vært noe.

– Hva skal til for å oppheve forbudet?

– Det er at vi må ha nedbør jevnt over flere dager, sånn at det blir fuktig i jorda. Eller så må det komme store nedbørsmengder, gjerne i cirka ett døgn. Men igjen, det er vanskelig å si hvor lokale de store nedbørsmengdene er.

Fortløpende beskjed

Brann- og redningssjefen gjør det klart at de oppdaterer alle fortløpende, om det blir endringer i totalforbudet.

– Vi vil ikke være vanskelige, og vi forstår at det er mange som ønsker å ha muligheten til tenne et sankthansbål.

Han passer også på å skryte av befolkningen og innbyggerne, som er flinke å følge forbudet.

– Jeg vil absolutt takke de for at de bidrar og tar ansvar. Vi ser at vi har hatt mindre tilfeller i vår region, enn andre stedet i landet. Innbyggerne våre forstår alvoret, sier Viggen.