Slik var 17. mai-toget 2020

– Det ble et veldig flott syn, dette, dette, sier Palle Jørgensen, som hadde tatt med sin bedre halvdel på sykkeltur fra Hana, langs Daleveien til en fjellknaus ved Strondavigå. Der var det panoramautsikt til båtkortesjen som MS «Sandnes ledet an.

Svært godt oppmøte

Tiltaket var populært, spesielt værforholdene tatt i betraktning, det var et høyt antall fartøyer som møtte opp, alt fra kjente og kjære DS «Oscar II» til kajakker, en katamaran, selvsagt tonnevis med lystseilere og det som oppgis å være en nordlandsbåt.

– Her om bord har det vært stor stemning, det var hundrevis av båter som fulgte oss, og flagg i vinduer og på terrasser langs hele Gandsfjorden. Et flott skue, og enorm stemning om bord, med trekkspillmusikk og det hele. Hadde du ringt for tre minutter siden hadde jeg ikke hørt deg i det hele tatt, sier varaordfører Pål Morten Borgli.

– Helt rørende

Alf Kåre Olavesen, daglig leder på MS «Sandnes» var ikke mindre begeistret.

– Her har vi vært 50 personer om bord, vi har brukt metermål og har marsjert i tog, det har vært topp stemning, helt rørende. Dette var stort, sier Olavesen.

Det grønne og hvite skipet hadde møte med MS «Rogaland» på programmet på ettermiddagen.

MS «Rogaland» ledet an Stavanger-delen av kortesjen fra Konserthuset, og skipene skulle møtes med Sirikjær. Salutt med 21 skudd og, nær skrevet naturligvis, avsynging av «Ja, vi elsker» sto også på programmet.

