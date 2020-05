Det var en noe våt start på 17. mai da varaordfører Dagny S. Hausken la ned kranser på minnesmerkene for norske, jødiske og sovjetiske falne fra 2. verdenskrig. Uansett, været bedret seg, og yr.no melder om at at det blir bedre vær utover dagen på Nord-Jæren, selv om det fortsatt blir noe vind.

Lederen av 17. mai-komiteen, Ann Sesilie Tekfeldt, konstaterer at det var surt og kaldt i morgentimene på Eiganes gravlund.

– Men det er vi vant til. Det var en hyggelig markering, og trivelig med de som fant fram hit, sier Tekfeldt til RA.

Medlemmer i 17. mai-komiteen, ordfører, varaordfører, musikkorpset Stavanger 1919 og noen titall festpyntede Stavanger-borgere hadde møtt fram til den høytidelige seremonien.

Leste Nordahl Grieg



Ordfører Kari Nessa Nordtun leste fra Nordahl Griegs «I dag står flaggstangen naken» på minnesmerket for de norske falne.

– Han var én av mange som meldte seg til de norske styrkene for å kjempe mot tyskerne, sa ordføreren.

Hun trakk linjene tilbake.

– På 17. mai feirer vi friheten og selvstendigheten til landet vårt. Men friheten og selvstendigheten vår har hatt sin pris, sa hun i talen.

Hederen til de som kjempet for at Norge skulle bli fritt og selvstendig på ny, er en fast tradisjon på Eiganes gravlund.

– For nyere generasjoner er friheten en daglig verdi, for de fleste av oss en selvfølge. Men vi har fremdeles noen blant oss som husker da det ikke var slik, sa ordføreren.

Ved det jødiske minnesmerket pekte ordføreren på at nærmere 800 jøder ble deportert fra Norge under krigen. 22 med tilknytning til Rogaland.

– Kun to av disse overlevde konsentrasjonsleirene. Flere av dem som døde var barn. Den yngste, Sam Becker, var bare to år gammel da han ble drept i Auschwitz 3. mars 1943, sa en tydelig rørt Stavanger-ordfører med bristende stemme.

Varaordfører Dagny S. Hausken la ned kranser på minnesmerkene for de norske, de jødiske og de sovjetiske falne, i tillegg til de britiske krigsgravene.

Stavanger musikkorps 1919 framførte fra «Fedrelandssangen», «Ja, vi elsker» og den engelske og den russiske nasjonalsangen.

Flere kransenedleggelser

Ved Hetland gravlund var det Hard Olav Bastiansen, som er medlem av 17. mai-komiteen i Stavanger som sto for kransenedleggelsen på en noe fuktig nasjonaldagsmorgen.



17.mai-komiteens Hard Olav Bastiansen legger ned krans ved Hetland gravlund. Foto: Stavanger kommune

I Mosvannsparken ble det også tradisjonen tro kransenedleggelse ved frihetsmonumentet i Mosvannsparken. Jernbanens musikkorps deltok i seremonien.



Kransenedleggelse i Mosvannsparken. Foto. Andre Meling

17. maikomiteen i Stavanger var samlet ved Konserthuset før det braket løs med progamposter og feiring på nasjonaldagen.



17.maikomiteen i Stavanger klar for dagen. Foto: Stavanger kommune