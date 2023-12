Stavanger-budsjettet bekymrer fagforbundene: - Dramatisk

– Jeg har ikke vært med på et så dramatisk kutt før.

Det sier Susanne Mall, hovedtillitsvalgt i YS Delta, når RA møter henne og de andre forbundene ved Herbarium. Beskjeden er klar: De ser på det foreslåtte budsjettet med stor bekymring og uro.

– Dette vil ramme de ansatte i stab- og støttefunksjoner. Dette er selve limet i hele kjernen. Det er vår største bekymring, sier Mall.

– Setter strek over det Stavanger har jobbet for i mange år

Når flertallet skal spare inn 600 millioner kroner i løpet av de neste fire årene, peker de på stab- og støttefunksjonene i kommunen. Minst 120 årsverk står i fare for å ryke. Dette mener forbundene er uforsvarlig.

– Alle direktørområdene blir berørt. Vi kan ikke bare fjerne dette uten at det får konsekvenser. De er sannsynligvis ikke klar over disse konsekvensene, sier Stig Magne Hordnes i Akademikerne.

– Vi må ansvarliggjøre politikerne for en sånn type beslutning. Vi håper at dette vil endre på utfallet. Dette er et klart og tydelig signal. Alle arbeidstakeroorganisasjonenene står bak. Dette er vi veldig bekymret for. Vi håper de snur.

Politikken fra flertallsalliansen er stikk i strid med det Stavanger har bygget seg opp til å bli, mener Truls Hagland i Utdanningsforbundet.

– At flertallet vil styrke tjenestene til barne, unge og eldre er fint, men når de da tar så store summer i støttetjenestene, er det ikke mulig å levere de tjenestene. Det vil merkes. Vi har en kommunedirektør og administrasjon i Stavanger kommune hvor kompetanse er superviktig. Vi bygger en kompetansevirksomhet som satser på kompetanse. Dette er et signal om at kompetansen ikke er viktig. Det er å sette en strek over det Stavanger har jobbet mot i mange år nå, sier Hagland.

Mangler nødvendige kutt i budsjettet

Kuttene kan også bli kraftigere.

Tirsdag fortalte RA at flertallspartiene i Stavanger ikke har lagt inn reduserte inntekter for eiendomsskatt i sitt eget budsjett for 2025, 2026 og 2027, men kun lagt inn kuttet for 2024. Partiene vil overlate til kommunedirektøren å foreslå hvor kuttene skal komme for de neste tre årene.

Kuttet i eiendomsskatt kommer i tillegg til de om lag 600 millionene forbundene bekymrer seg over. Disse millionene utgjør omstillingskrav, eller kutt, fra kommunedirektøren på 339 millioner kroner, pluss flertallet som kutter ytterligere 61–67 millioner i løpet av disse årene.

– Gjør dette noe med tilliten til politikerne?

– Klart det gjør noe med tilliten. Dette forteller noe om hvor de har fokus, sier Margrethe Kaarvaag i Fagforbundet.

Sikrer forsvarlighet i kulissene

Truls Hagland i Utdanningsforbundet peker på kuttene skal skje i en del av kommunen som borgerne ikke er i direkte kontakt med, men som er helt avgjørende for hvilket tilbud innbyggerne får.

– Innbyggerne møter de barnehageansatte, sykehjemsansatte og de på Servicetorget. De møter «førstelinjen». Men i linjen bak dem, utredes og bygges alt det som skal utføres av førstelinjen.

Hagland eksemplifiserer:

– Mange skoler ha problemer med utagerende barn, vold og trusler. Hvordan kommunen skal jobbe med dette systematisk på alle skolene, bygges opp i linjen bak og utføres av førstelinjen, sier han og legger til at stab- og støttetjenesten sikrer forsvarlig utredning.

Hvis det skal kuttes så heftig i denne delen av kommunen, er det viktig at det skjer i et ordentlig tempo slik at de ansatte kan henge med, mener Hagland.

Margrethe Reianes i Norsk Sykepleierforbund istemmer:

– Hvis man skal gå ned i antall ansatte, må det skje i en god prosess. Man må ha et lengre tid slik at avdelingene selv kan finne ut hvor de kan kutte. Vi har ikke daukjøtt noen plass, slik vi ser det.

Tar med kritikken til endelig behandling

Tormod Wilson Losnedal, gruppeleder i Høyre, svarer følgende på kritikken fra forbundene:

– Det er helt naturlig å få tilbakemeldinger i høringsperioden på budsjettforslaget. Dette tar vi med oss inn i endelig behandling i bystyret.

Handlings- og økonomiplanen for 2024–2027 skal behandles og vedtas i bystyret mandag 18. desember.

