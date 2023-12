Planlagte kutt i eiendomsskatt uten dekning

---

FAKTA

Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan (HØP) for 2024–2027 er basert på 255 millioner kroner årlig. Det nye flertallet vil fjerne eiendomsskatten, men kalkulerer i HØP-en bare med reduserte inntekter på 86 millioner kroner årlig.

---

Stavanger får i 2023 innbetalt rundt 255 millioner kroner i eiendomsskatt. Det har kommunedirektøren, basert på tidligere bystyrevedtak, lagt inn i planene også hvert år for de fire neste årene i handlings- og økonomiplanen 2024-2027- Flertallspartiene, H, Frp, V, KrF og Pp, har i valgkampen lovet å fjerne eiendomsskatten i løpet av fire år. I flertallets budsjett lagt fram i formannskapet er imidlertid bare 82 millioner kroner, av kommunedirektørens kalkulerte 255 millioner, kuttet i inntekter årlig.

Høyres gruppeleder Tormod Wilson Losnedal opplyser at etter nærmere kalkyler er denne summen justert til 86 millioner kroner årlig.

– Det som kommer til å skje, er at eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer fjernes i løpet av to år, men ikke for næringseiendommer. I 2024 blir bunnfradraget hevet. Neste år tar vi resten, ved å kutte promillesatsen, sier Losnedal til RA.

Underdekning

– Men i flertallets budsjett ligger det bare inn kutt i inntekter på 86 millioner kroner årlig? Det betyr jo at det vil bli betydelig underdekning med mindre inntekter enn det flertallets budsjett legger opp til i 2025, 2026 og 2027. Det vil komme nye og kraftige kutt som ikke per nå er planlagt og lagt inn i langtidsbudsjettet. Er ikke det uansvarlig?

– De reduserte inntektene for årene framover ligger ikke inne i budsjettet nå, nei. Det kommunedirektøren nå har fått beskjed om, er å komme med forslag til hvordan vi kan få vekk resten av eiendomsskatten. Vi har nå laget budsjettet for 2024. Inntektsreduksjonene er ikke lagt inn i 2025, 2026 og 2027. I neste budsjettrunde om ett år tar vi og gjør opp ny status, sier Losnedal.

Han påpeker at flertallet i tekstdelen av partienes budsjett skriver at eiendomsskatten på bolig og fritidseiendom skal fjernes i løpet av to år, og ønsker tilbakemelding fra kommunedirektøren om best mulig framgangsmåte.

– Det vi gjør er å ta et betydelig kutt i eiendomsskatten i 2024, samtidig som vi signaliserer at eiendomsskatten skal helt bort. I den forbindelse ber vi om en sak der kommunedirektøren vurderer hvordan det best kan gjøres, sier Losnedal.

– Første steg

Frps Kristoffer Sivertsen, som er partiets talsperson i HØP-saker for tiden, medgir også at det ikke er tatt høyde for lavere inntekter i HØP for 2025, 2026 og 2027.

– Vi begynner med å ta 86 millioner i 2024. Vi sier også til kommunedirektøren at man ikke kan regne med de inntektene fra eiendomsskatten som det nå er lagt opp til. Kommunedirektøren må begynne å jobbe langsiktig. Vi skal fjerne eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer i løpet av 2025, og fjerner skatten på næringseiendommer i løpet av 2026 og 2027. Kuttene i 2024 er første steg. Når vi kommer til budsjettåret 2025, må vi også legge inn penger for å ta kuttene dét året, sier Sivertsen.

Sivertsen er klar på at eiendomsskatten skal fjernes uavhengig av hvilke andre økonomiske endringer som kan komme i de neste årene.

– En bolig er et hjem, ikke et skatteobjekt, og vi betaler nok skatt i dette landet, sier Sivertsen.

Tema i formannskapet

Flertallets måte å budsjettere eiendomsskatt blir tema i formannskapet. Aps gruppeleder Dag Mossige har sendt inn et skriftlig spørsmål der representanten ber om forklaring på misforholdet mellom tallene som er lagt inn i budsjettet og erklæringene om fjerning av eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom i løpet av to år.

Kommunedirektøren har allerede lagt inn jevne kutt i pengebruken i alle områder, såkalt omstilling, i forslaget til handlings- og økonomiplan. Første året er kuttene på 0,75 prosent, og det vil stige jevnt i de kommende tre årene. Flertallspartiene øker disse kuttene med 63 millioner kroner for 2024 på toppen av kommunedirektørens forslag, uten å spesifisere hvilke områder kuttene skal komme.

Handlings- og økonomiplanen for 2024–2027 skal behandles og vedtas i bystyret mandag 18. desember.