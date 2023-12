Blåblå kutt truer både velferdstjenester og arbeidsplasser i Rogaland

Glenn Vidar Øines, fylkesleder Fagforbundet Rogaland (Privat)

Ansatte i Stavanger kommune må ta kostnaden når Høyre og Frp skal innfri sin våte drøm om å fjerne eiendomsskatten. Fagforbundet Rogaland er redd for at mange kommuneansatte vil miste jobben eller bli privatisert og at det vil føre til et dårligere velferdstilbud for byens innbyggere.

Allerede i kommunedirektørens budsjettforslag lå det inne at de ansatte i Stavanger kommune skulle gjennom en effektivisering og omstillingsprosess med mål om innsparing på 339 millioner kroner. Flertallspartiene Høyre, Frp, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet legger inn ytterligere 67,5 millioner kroner på børen allerede neste år. Fagforbundet Rogaland ser med stor redsel på forslaget og frykter for at de tvinger fram en rask nedbemanning og privatisering.

Vi må ikke glemme at velferdstjenestene våre skapes av mennesker ute på sykehjemmene, i barnehagene og kommuneadministrasjonen. Flertallspartiene sier det ikke skal kuttes blant dem som jobber direkte mot barn, unge og eldre, men fortell oss gjerne hvem dette er? Hvordan kan dere si at skolesekretæren som planlegger skoleruten ikke har noe med skolehverdagen. Hva med renholdspersonalet og byggdriftere som er helt avgjørende for trivsel og miljøet i barnehager, skoler og boliger? Og hva med medarbeideren på lønn som sørger for at alle får den lønna og tilleggene til har krav på? Alle kommuneansatte gjør hver dag en jobb for innbyggerne i Stavanger kommune. Og de trenger flere, ikke færre kollegaer.

Dette budsjettforslaget henger ikke sammen, og vi snakker om mer enn penger. Vi snakker om folks hverdag og om hele laget av kommuneansatte som framover ikke vil ha de samme mulighetene til å skape den beste velferden til Stavangers innbyggere.

Det virker som om det har blitt satt ned to arbeidsgrupper uten noe kontakt med hverandre da Høyre og Frp utarbeidet sitt forslag. For mens det i budsjettet legges opp til storstilt nedbemanning så foreslår de i verbalforslagene at ansatte i kommunen skal sette i gang med mange nye oppgaver. Hvem skal utføre disse, og med hvilke midler?

Kutt for de kommuneansatte på 561 millioner, tapt inntekt fra eiendomsskatten på rundt 255 millioner og en svak tro på at man skal få inn en ekstra skattegevinst på 280 millioner. Dette budsjettforslaget henger ikke sammen, og vi snakker om mer enn penger. Vi snakker om folks hverdag og om hele laget av kommuneansatte som framover ikke vil ha de samme mulighetene til å skape den beste velferden til Stavangers innbyggere.

Derfor kommer Fagforbundet til å kjempe mot nedbemanning, konkurranseutsetting og privatisering i kommunene. Våre tillitsvalgte spiller en viktig rolle i den kampen og Fagforbundet kommer til å ta i bruk de verktøyene vi har.

Det ligger blant annet i tariffavtalene i kommunesektoren at konsekvenser av konkurranseutsetting på ansattes lønns- og arbeidsvilkår skal utredes før det gjennomføres.

Konkurranseutsetting kan ha store konsekvenser for de ansatte, som risikerer å tape rett til AFP. Det kan bety tap av inntil 1,5 millioner kroner som pensjonister. Det skaper utrygge ansatte, som igjen kan føre til dårligere tjenester for brukerne.

Fagforbundet kommer til å sørge for at Stavanger og andre kommuner følger de reglene og retningslinjene partene i arbeidslivet har blitt enige om.