Statsrådjobb gir Ap-endringer i toppen i Stavanger

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har tatt med seg Øyvind Jacobsen som politisk rådgiver til Oslo. Dermed får endringene i regjeringsapparatet lokale konsekvenser. Stavanger Ap har i forkant av utnevnelsen blitt enige med de andre partiene i mindretallet om et valgsamarbeid der Nordtun og Jacobsen begge fikk fast plass i formannskapet.

Hva som skjer videre skal avgjøres av de 22 representantene som er innvalgt i kommunestyret for neste periode.

Møte onsdag

– Møtet i kommunestyregruppen onsdag avgjør, men i utgangspunktet tenker vi at de blir stående på listene, så de kan søke fritak i perioden de er i Oslo, sier gruppeleder Dag Mossige.

Hvis statsråden og rådgiveren blir valgt inn i formannskapet og får innvilget fritak derfra, vil de da kunne tre inn sentralt i Stavanger-politikken igjen hvis for eksempel Nessa Nordtun ikke lenger er minister etter stortingsvalget i 2025.

Bentsen og Haver

Anders Fjelland Bentsen står på første varaplass til formannskapet, Ine Haver står på andre varaplass, og det kan fort bli de to som møter fast i formannskapet for Ap.

Fjelland Bentsen har også i denne valgperioden vært valgt inn i kommunestyret. Han har vært nestleder i det svært sentrale utvalg for by- og samfunnsutvikling, og han er også tiltenkt en plass blant fire Ap-representanter i utvalget i fireårsperioden som kommer.

Ine Haver sitter også i dagens kommunestyre, og har vært nestleder i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i denne valgperioden. Hun er sosialkurator i barnevernet i Stavanger og i januar tar hun over som barnevernssjef i Klepp.

Ine Haver (Ap) (Siri Sverdrup)

Styret i kommunestyregruppen, som har bestått av Mossige, Nessa Nordtun og Lotte Hansgaard, har som oppgave å innstille til ny leder for Aps 22 innvalgte. Kommunestyregruppen går trolig inn for at Mossige fortsetter som gruppeleder. Mossige var også én av to forhåndskumulerte på Stavanger Arbeiderpartis kommunevalgliste, ordføreren var den andre.

Nå tyder alt på at Mossige fortsetter i rollen han også har hatt i fire år i Nessa Nordtuns ordførertid.

– Jeg stiller meg til disposisjon som gruppeleder, men tar det selvsagt ikke for gitt at jeg blir valgt. Det er kommunestyregruppen som selv velger gruppeleder, sier Dag Mossige.

Valg 23. oktober

Det nye kommunestyret skal konstitueres mandag 23. oktober, da velges ny ordfører og ny varaordfører formelt, og medlemmene i formannskap, hovedutvalg og andre råd og utvalg blir også stemt inn. I forkant har da flertallspartiene (H, Frp, KrF, V og Pp) blitt enige om fordelingen av de borgerlige kandidater og partier, og det kommende mindretallet har pekt ut sin fordeling til medlemmer i de ulike utvalgene. Det er enighet om en rekke av navnene allerede.

