Vervene er fordelt: Disse blir nå mektigst i Stavanger

Personkabalen i Stavanger-politikken er klar. Formannskap og andre toppverv er fordelt. Både Høyre og Ap setter inn relativt nye ansikter i de mest sentrale posisjonene. Plassene pekes ut av partiene direkte, enkelte plasser justeres etter samtaler mellom flertall og mindretall, for å sikre kjønnsbalanse.

Her er det RA vet om fordelingen så langt, basert på en rekke ulike kilder sentralt i Stavanger-politikken:

Formannskapet:

Påtroppende ordfører Sissel Knutsen Hegdal og påtroppende gruppeleder Tormod W. Losnedal er selvskrevne på to av de fem plassene som Høyre er blitt enige med de øvrige partiene på borgerlig side om at partiet skal ha.

Forfatteren Line Møllerop, som i denne perioden har sittet i utvalg for kultur, idrett og kirke, får også formannskapsplass.

Det samme gjør Inger Lise Rettedal, som nå driver gården Klostergården/Utstein og er programdirektør i ONS. Rettedal har også bakgrunn fra Equinor, Aker Solutions og i Nortura-styret.

Advokat Kjell Erik Grøsfjeld får Høyres femte stol i formannskapet.

Hilde Karlsen, John Peter Hernes og Kristen Høyer Mathiassen er på varaplassene.

Hva med Nordtun?

Avtroppende ordfører Kari Nessa Nordtun skal på ny etter planen ha rollen som Aps gruppeleder. Her kan det bli endringer, for Nordtun kan bli utnevnt som ny statsråd mandag, ifølge spekulasjoner i mediene i det siste.

Andrekandidat og avtroppende gruppeleder Dag Mossige skal også inn i formannskapet, der rådgiver Øyvind Jacobsen også fortsetter.

Nye i formannskapet for Ap blir psykiateren og overlegen Lotte Hansgaard, som til nå har vært fraksjonsleder i utvalg for oppvekst og utdanning.

Ida Marita Bøe, som nå er politisk rådgiver for fylkesordfører Marianne Chesak, er en ung og fremadstormende politiker som blir Aps femte representant blant Stavangers 19 mektigste politikere.

Anders Fjelland Bentsen og Ida Haver er på de første varaplassene.

Kommunalutvalget:

I kommunalutvalget skal Høyre naturligvis ha ordføreren, Sissel Knutsen Hegdal, i tillegg til gruppelederen Tormod W. Losnedal. Varaordfører Henrik Halleland i KrF er selvskreven, fra Stavangers tredje største parti Frp vil Leif Arne Moi Nilsen på utvalgsplass, i tillegg til Venstres Mette Vabø. Ap setter av plasser til Kari Nessa Nordtun, Dag Mossige og Ida Marita Bøe (mens Øyvind Jacobsen får varaplassen som først kan bli fast møtende hvis Nordtun blir minister). Eirik Faret Sakariassen, SVs gruppeleder, får den niende plassen i det særdeles mektige utvalget.

Frp får tre

Fremskrittspartiet har naturligvis nestor og førstekandidat Leif Arne Moi Nilsen inne blant de tre plassene partiet har fått. Advokat Kristoffer Sivertsen og Tor Bernhard Harestad, som driver fiskemottak på Bru, er de to andre faste Frp-erne.

Varaordfører Henrik Halleland i KrF får naturligvis plass blant de ti den borgerlige blokken har rett på.

Venstres gruppeleder Mette Vabø har den siste taburetten på borgerlig side.

Mindretallet vil få 9 mot flertallets 10 stoler i formannskapet. I tillegg til Aps fem får SV, MDG, Rødt og Sp plasser.

Dagens gruppeleder Eirik Faret Sakariassen i SV fortsetter, det samme gjør Daria Maria Szymaniuk i MDG og Sara Nustad Mauland i Rødt. Birger Wikre Hetland, Sps mann i Stavanger-politikken, får den siste formannskapsplassen på rødgrønn side.

Hovedutvalgene:

Hovedutvalgene er også på plass, her er det som er kjent av navn på representanter i ulike utvalg:

Byutvikling:

For noen dager siden gikk det ut pressemelding om at Kristoffer Sivertsen (Frp) skal lede utvalg for by- og samfunnsutvikling. Høyre har pekt ut kiropraktor og eiendomsutvikler Kristen Høyer Mathiassen som nestleder, i tillegg får Aker Solutions-ingeniør og hovedtillitsvalgt Hilde Karlsen og teknologiselskapleder Trygve Pedersen de totalt tre Høyre-plassene i UBS.

Arbeiderpartiet går tungt inn i UBS, tar beslag på i alt fire plasser, og gir Sissel Beate Fuglestad, Anders Fjelland Bentsen, Ann Sesilie Tekfeldt og Mushrifa Ali Mubarak plasser i det utvalget som styrer byutviklingen.

Oppvekst:

Venstres Mette Vabø skal lede utvalg for oppvekst og utdanning. Høyre skal ha tre plasser i utvalget som styrer skole- og barnehagepolitikken: Erik Jåtten, Jonas Molde Hollund og Anette Rohde Endresen. Arbeiderpartiet vil plassere inn Lotte Hansgaard, Rakeem Aliduale og Line Pereira.

Helse:

Høyres nestor John Peter Hernes skal lede utvalg for helse og velferd, der Høyre også legger beslag på nestlederplassen, som går til Line Møllerop. Camilla Torvik Tønne skal også representere Høyre i dette utvalget. Ap vil ventelig sette inn Sverre Uhlving, Ine Haver og Tina Nådland.

Kultur og idrett:

Høyres Cille Ihle blir leder i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, og får med partifellene Finn Eide og Hard Olav Bastiansen. Ann Elin Sagaard Piel fra Venstre blir nestleder. Arbeiderpartiet vil plassere inn Bjørn Erik Poppe Thorsen og Hanne Vasshus.

Klima og natur:

Kjartan Alexander Svartsund Lunde i Venstre skal bli leder i utvalg for klima og natur, et nytt utvalg etter at dagens utvalg for miljø og utbygging er splittet i to utvalg. Her får Høyre nestlederen, Nils Petter Flesjå og medlemmene Emilie Christensen og Tormod W. Losnedal. Arbeiderpartiet vil plassere inn Hilde Fahret Born, Jonas Gadolin og Maren Songe-Møller.

Utbygging:

Utvalg for utbygging skal ledes av Frps Leif Arne Moi Nilsen. Nestleder blir Høyres Kjell Erik Grøsfjeld, mens Tone Brandtzæg også blir Høyre-representant her. Ap vil sette inn Øyvind Jacobsen, Charlotte Sørås og Lykke Sofie Dalva Borge.

PS: Flertallet, altså Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet, er blitt enige om en samarbeidsavtale, som skal presenteres i en pressekonferanse mandag. Da vil den påtroppende ordføreren og alle gruppelederne i de nye samarbeidspartiene stille for pressen og presentere de politiske prioriteringene for de neste fire årene.