Jonas leverer siddiser

Avtroppende Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtuns inntreden i regjeringen kan knapt ha gitt noe igjen på oddsen. Nordtun har fått stadig nye oppgaver, først som leder i partiets energiutvalg og deretter som sentralstyremedlem. Og etter å ha tapt valget til tross for rekordoppslutning i Stavanger, var det egentlig opp til Kari Nessa Nordtun selv å vurdere om småbarnsfamilieliv og statsrådskarriere lar seg kombinere. Andreas Bjelland Eriksen kom opp som et mer overraskende navn i løpet av helgen, men 31-åringens hopp fra statssekretær i Olje- og energidepartementet og Statsministerens kontor (SMK) lar seg også forklare.

[ Derfor er Stavanger-duoen i regjering ]

Kari først: 37-åringen fra Madla har omgjengelighet og gjennomføringskraft – noe hun viste gjennom sine politiske leveranser i Stavanger de siste fire årene. Som politisk leder i en stor kommune er barnehage, SFO og skole noe av det viktigste det jobbes med. Den faglige innsikten er altså på plass. Så er spørsmålet om Kari kan levere innen en sektor med høyt konfliktnivå og sure lærere som pådyttes stadig nye oppgaver. Som ordfører har den nye kunnskapsministeren hatt teft for saker som betyr noe i vanlige folks liv – enten det er billigere SFO, skolemat eller tannlegestøtte. Denne evnen til å skjønne seg på hverdagslivets problemer har ikke preget Ap på en stund, og Kari må levere en politikk som både tar med seg krav til kunnskap og stopper utenforskap.

– Helt ukjente folk fra Rogaland, fnøs Avisa Oslos politiske redaktør Eirik Mosveen på Politisk Kvarter, tydeligvis med Andreas Bjelland Eriksen i tankene. Utover å savne Raymond Johansen og enda flere middelaldrende menn i regjering, viser Mosveen liten forståelse for fornyelse og bred rekruttering. Sin unge alder til tross har Eriksen fra Våland hentet erfaring fra Aps stortingsgruppe, han kommer fra kombinert jobbing som statssekretær på SMK og Olje- og energidepartementet, og han var med på å jobbe fram Hurdalsplattformen. Statsministeren har observert Eriksen på nært hold og vet han får med seg en statsråd som kjenner Støre-prosjektet fra innsiden. Andreas Bjelland Eriksen har også en egen evne til å stå i politiske stormer, noe han har vist gang på gang når regjeringens strømpolitikk skal forsvares. Den egenskapen kan bli gull verdt når Norges på mange måter urealistiske klimamål skal nås innen 2030.

Siden Gunnar Berges storhetstid har Rogaland sutret over mangel på statsråder hver gang det har vært en Ap-ledet regjering. En kombinasjon av Rogaland som et blått fylke og dermed mangel på talenter fra Ap å dyrke, forklarer sammen med Høyres dominans i byer som Stavanger og Sandnes at statsrådsemnene har uteblitt. Nå er det Aps gjøren og laden i Stavanger og delvis i fylkeskommunen som gjør at Rogaland er representert som aldri før. I Stavanger gjorde Ap et veivalg for ti års tid siden da partiet ville framstå som et markant alternativ til Høyre, og nettopp Andreas Bjelland Eriksens mor Cecilie sto for en tydeligere politikk. Det er på mange måter dette veivalget som beredte grunnen for Kari Nessa Nordtuns ordførertid – som ble løst på en slik måte at hun nå er statsråd.

[ Disse blir mektigst i Stavanger ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen