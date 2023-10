Det nye flertallet har signert avtale: Slik blir Stavanger de neste fire årene

– Her er fem partier som er veldig, veldig klare for å gå inn og vise at den tilliten som velgerne har vist oss ved å levere på de løftene vi har kommet med i valgkampen, sier Stavangers påtroppende ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H). Torsdag formiddag samlet toppene fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet seg ved Vålandstårnet for å signere samarbeidsavtalen.

Én etter én bøyer politikerne seg over avtalen på et gammelt skrivebord som er plassert ved Vålandstårnet. Avtalen har fått navnet «Ny giv for Stavanger» og skal diktere byen de neste fire årene. Hvilke lovnader kommer de med? Og hvordan skal de få råd til dette?

Først ut til å signere den nye avtalen er påtroppende ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H). (Mari Wigdel)

Mye har vært kjent fra før av. De skal innføre løpende barnehageopptak for å møte utfordringen med at mange velger å ta ulønnet permisjon. Gratis buss forsvinner. Eiendomsskatten fases ut over fire år ved å øke bunnfradraget.

Kommunedirektøren vurderer at løpende barnehageopptak vil ha en kostnadsramme på mellom 250 til 300 millioner kroner. Samtidig skal flertallet fase ut eiendomsskatten, som utgjør en inntekt på 280,1 millioner kroner for kommunen. En halv milliard skal derfor kompenseres for.

[ Samarbeidsavtalen: - Dyre kutt og luftslott som burde vært punktert ]

Dette blir nytt

Flertallet går inn for å realisere demenslandsby og eget eldreombud. De vil også gjøre skjenkebevilling enklere og gjøre buss billigere – i dialog med resten av regionen. De vil også etablere en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som ikke tidligere har fått erstatning i saker der kommunen har sviktet.

Bane fra flyplassen til sentrum

Venstre har fått gjennomslag for å avtalefeste satsing på skinnegående bane fra Sola flyplass til Stavanger sentrum gjennom Ullandhaug, noe de har jobbet forsiden 2015. Banen skal gå fra flyplassen, innom Forus, Ullandhaug og ende i sentrum.

– Det skal bli lettere for folk å ta pålitelig kollektivtrafikk. Dette er et langsiktig arbeid som sikkert ikke er ferdig før det har gått langt over fire år, men vi setter i gang dette arbeidet nå. Kostnaden har vi ikke på plass enda.

– Bybanen ble skrinlagt i 2012 og bussvei ble vedtatt. Dekker ikke bussveien dette behovet?

– Bussveien går en helt annen trasé, mens den skinnegående banen vil gi et bedre kollektivtilbud til universitetet, det nye sykehuset og flyplassen, sier Mette Vabø (V), ny utvalgsleder for oppvekst.

Flertallet forplikter seg til Stavanger kommunes klimamål og banen trekkes fram som et av flertallets fremste klimagrep.

Fritidskort til ungdommer

Det kommer også en universell ordning med fritidskort for alle unge mellom 6 og 18 år. Dette betyr at alle vil få 2000 kroner til å bruke på slike aktiviteter. KrFs Henrik Halleland trekker dette fram som et av de viktigste gjennomslagene for partiet.

Åpner for privatisering av helsetjenester

Frivillige, ideelle og private aktører skal inkluderes i arbeidet innen helse og omsorg. Samarbeidspartiene vil tidlig i perioden planlegge utbygging av flere nye sykehjem, boliger for utviklingshemmede, dagsenterplasser, omsorgsboliger og Omsorg+.

Leif Arne Moi Nilsen, gruppeleder i Fremskrittspartiet. (Mari Wigdel)

– Dere åpner for at private kan drifte nytt sykehjem i Jåttåvågen. Hvordan skal dere sikre at dette går bedre enn med Boganes som var et privatdrevet sykehjem som kommunen måtte overta?

– Da Boganes åpnet i privat drift var det kjempegodt drevet. Dessverre ble kriteriene gjort om i anbudsprosessen, og kvalitetskravene var ikke det de burde ha vært. Men det er jo veldig mange private sykehjem til modell som driver rundt i landet.

– Og hvordan skal dere sikre at dette går bedre?

– Vi må lage skikkelige kriterier. Mange av disse kjedene er aktuelle som er med å regner på anbudet.

– Hvilke kriterier?

– Et visst kvalitetskrav. Det var ingen problemer da de åpnet Boganes. Alt var vellykket i starten av prosessen. Det var da de skulle kjipe seg litt til at det ikke gikk så bra. Derfor må vi passe på at vi ikke går i samme felle. Det skal vi få til.

Vil effektivisere søknadsprosessen i kommunen

Det åpnes for strukturelle endringer og nye løsninger for å imøtekomme innbyggernes behov. «Stavanger skal være en JA-kommune hvor alle aktører skal møtes med hurtig saksbehandling og gode politiske prosesser», står det i avtalen.

– Hvordan skal dere få til det?

– Det er ganske enkelt. Mye av det som sinker prosessene er kapasitet. I vår region er det enorm kapasitet i private bedrifter som kan gjøre reguleringsplaner og alt. Vi må nok ha en liten runde med dem som opererer. Vi vil se timene på prosjektene og kommentere timene, sier Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

Vurderer bonusordning

For å gjøre Stavanger kommune til en mer attraktiv arbeidsgiver i konkurransen om nyutdannede og for å beholde arbeidstakere, skal flertallet vurdere økt lønn og bonusordninger som strategi.

Påtroppende ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H). (Mari Wigdel)

– Hvor mye er det i denne potten?

– Nå har jeg allerede hatt møter med tillitsvalgte for å uttrykke at jeg ønsker et samarbeid. Det er en hel del problemstillinger som går på rekruttering, sykefravær og hvordan vi skal få tak i den kompetansen vi vet at vi kommer til å trenge. Det gjelder sykepleiere, lærere og en rekke andre yrker. Det må vi løse i fellesskap og vi er beredt til å bruke økt lønn. Lønn har noe å si for de ansatte og det ønsker vi å diskutere med dem.

– Og potten?

– Det har vi ikke definert. Lønn er et kriterium som ligger i potten. Nå lytter vi til de veldig tydelige budskapene som kommer fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet om at lønn er viktig.

Gratis SFO for lavinntektsfamilier

Samarbeidspartiene vil fjerne egenandel på SFO på alle trinn, inkludert i friskolene, for familier med lave og moderate inntekter. For familier med to forsørgere er inntektsgrensen én million kroner. For eneforsørgere er den satt til 750.000 kroner.

[ Ap-adel inn i regjering ]

Dette forsvinner

Som kjent ryker gratis buss. Det rødgrønne flertallets satsing på husassistenter er ikke nevnt i samarbeidsavtalen. Ei heller skolemat-ordningen. Flertallspartiene opplyser at de ikke kommer til å fjerne midlene som allerede er bevilget til skolemat, men opphever øremerkingen. Det vil si at skolen selv får bestemme hvorvidt pengene skal brukes på mat til elevene.

– Det er viktig for oss at skolen selv får bestemme og at det ikke er for mye øremerkede midler, sier Mette Vabø (V).

Det rødgrønne flertallet iverksatte en offentlig tannhelseordning. Dette utgår nå. I stedet for vil det borgerlige flertallet gi økonomisk støtte gjennom en pott på 50 millioner kroner. Hva denne potten skal dekke, er fremdeles ikke bestemt, forteller påtroppende ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H).

– Det vi må gjøre nå er å tydeliggjøre hva den støtten skal gå til. Hvordan når vi best mulig ut? Det er en kolossal og viktig satsing til de familiene som sliter. Det kan gå til å få mer i bostøtte. Akkurat tannhelse. Vi vil vise dem tillit, så vi er åpen for at du trenger hjelp, da ønsker vi å se hvordan du kan beholde mer og selv få de midlene du trenger. Er det tannlegeregningen, bilreparasjon eller lånet som tynger? Det er viktig at kommunedirektøren avgjør hvor stort handlingsrom vi har.

– Slike søknadsprosesser kan bli tunge og noen vil la være. Hvordan skal dere legge til rette for at dette blir enkelt slik at folk får tilgang på støtten?

– Vi vil få ned byråkratiet. «Min side» på Stavanger kommune sine nettsider har utviklet seg, og kan gjøre dette enklere. Vi vil ta ned terskelen og vi vil nå ut med de gode tilbudene. Da jeg ledet oppvekststyret fra 2015 til 2019, så jeg at vi hadde gode ordninger, men vi brukte ikke opp pengene fordi vi ikke greide å nå ut med informasjonen. Kommunikasjonen er viktig. Det er en utfordring vi skal jobbe veldig mye med, sier Knutsen Hegdal (H).

Flertallet skal kutte 100 millioner fra offentlige tjenester, men dette vil ikke gå utover tilbudet, presiserer Sissel Knutsen Hegdal (H). Leif Arne Moi Nilsen (Frp) mener Stavanger kommune ikke skal konsentrere seg om "kjekt å ha"-oppgaver, men heller konsentrere seg om lovpålagte oppgaver. (Mari Wigdel)

Slik vil de spare

Kommunedirektøren vurderer at løpende barnehageopptak vil ha en kostnadsramme på mellom 250 til 300 millioner. Samtidig skal flertallet fase ut eiendomsskatten, som utgjør en inntekt på 275 millioner kroner for kommunen. En halv milliard skal derfor kompenseres for. Påtroppende ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H)

– Hvor skal dere kutte for å kompensere for denne halve milliarden?

– Vi skal ikke ha den økte kostnaden med å ha gratis SFO på alle fire trinn. Det gjelder også 6-timersdagen og skolematordningen. Vi har sagt at vi ønsker å innføre løpende barnehageopptak, men vi må selvfølgelig gjøre det gradvis. Vi er allerede i dialog med de private barnehagene. Hvor mye må til for at de skal kunne ta inn barn som ikke er trygge uten at det går utover kvaliteten for barna som allerede har begynt. Estimatene kommunedirektøren har presentert, er veldig overordnet.

– Du tror altså det kan bli billigere en kommunedirektøren anslår?

– Ja, absolutt. Vi kommer til å bestille en sak på dette i høst. I løpet av våren kommer det forhåpentligvis en sak på det.

– I forrige alternative budsjettet for 2023–2026 la dere inn en besparelse på 100 millioner kroner ved å kutte i offentlige tjenester. Gjelder dette fortsatt?

– Vi vil igangsette en prosess for å se hvordan det er mulig å ta i bruk ideelle aktører og private aktører. Vi kommer ikke til å legge inn en besparing nå i 2024, men skal bruke to år på å se om det er mulig å gjøre det på en annen måte. Vi kommer til å be om en sak som ser på hvordan vi kan bruke alle gode krefter, men vi kommer ikke til å legge inn en besparing nå i 2024. Det kan for eksempel være å ta i bruk digitalisering, velferdsteknologi og vi vet at vi har et miljø på Ullandhaug med masse gode ideer for hvordan vi kan gjøre ting annerledes. Dette kan være med å løfte kvaliteten, i stedet for å svekke den.

– Å spare 100 millioner vil ikke gå bekostning av tilbudet?

– Nei.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) mener politikerne må kutte i kommunale tilbud Stavanger ikke trenger.

– Vi må ta vekk det som er kjekt å ha framfor det vi er nødt til å ha. Det er mange ting som er kjekt å ha, sier Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

– Hva er nødvendig å ha? Kan vi styre folkene inn i andre tjenester? Det er en stor oppgave, men det er utrolig mye å høste. Eiendomsskatten har blitt satt på bok de siste åtte årene. Vi trenger ikke de pengene. Vi er en rik kommune. Stavangers problem har vært at de ikke får regningene til å strekke til. Vi skal finne ut av det, sier Leif Arne Moi Nilsen.

---

I avtalen legges det også opp til mindre konkrete tiltak.

Iverksette tiltak for å forhindre fraflytning fra de nordre delene av kommunen.

Barnehagene og skolene skal sikres stabile og forutsigbare rammer framover. Ressursfordelings-modellen skal revideres i løpet av perioden. Våre barn og unge skal møte kvalifiserte barnehagelærere og lærere. Det er viktig for oss å vise tillit til lærerne. Skolene trenger et team med gode faglærere og spesialpedagoger, som kan sørge for å tilpasse undervisningen til den enkelte elev og en reell mulighet til å gjøre undervisningen mer praktisk og variert.

Samarbeidspartiene vil sørge for målrettede tilskuddsordning til de som har en utfordrende privatøkonomi ved å fjerne egenandeler for minstepensjonister, unge med rusproblemer, og personer med utviklingshemning.

---

[ Knutsen Hegdal går til kamp mot store strømprisforskjeller ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen