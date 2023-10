Kommer Sissel til å levere?

Nå er det Sissel Knutsen Hegdals tur. Konfettien etter Kari Nessa Nordtuns overgang til regjeringen har lagt seg, slik at det er blitt ro nok i Stavanger til at Høyre, Frp, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet får komme til orde med sitt politiske opplegg for de fire neste årene. Det påtroppende politiske flertallet føyer seg inn i det som ser ut til å bli en tradisjon, nemlig å snekre et politisk dokument – en ganske kort oversikt som gjør det lettere for velgerne å krysse av ved neste valg. I dokumentet leverer Sissel, Leif Arne, Henik, Mette og Kalle – som er de nye flertallsfornavnene i Stavanger – politikk som stort sett er gjenkjennelig. Eiendomsskatten på 281,2 millioner kroner skal fases ut over fire år, det skal bygges demenslandsby, det kommer rullerende barnehageopptak, fritidskort innføres, arbeidstakere skal lokkes med høyere lønn og bonuser, et nytt sykehjem i Jåttåvågen skal drives av private og samme sted skal det også komme et 50-metersbasseng.

[ Kaizers spiller på Vaulen neste sommer ]

Med sol i ansiktet på pressekonferansen på Vålandstårnet ser «Ny giv for Stavanger» ut til å ha fått med seg konkrete tiltak fra alle partiene i den nye koalisjonen. «Ny giv» antyder at det er mye som må rettes på i Stavanger etter fire år med rødgrønt styre, slik at gratis buss og gratis skolemat er Kari-leveranser som forsvinner.

Framlegging av slike dokumenter kommer ikke med prislapper, og det er først i budsjettet senere i høst de nye partiene vil bli utsatt for den politiske flyteprøven. Da må de svare på hvordan de drøyt 280 millioner kronene i forsvunnet eiendomsskatt skal dekkes inn, hvordan bassenget i Jåttåvågen skal realiseres sammen med Sandnes (som har sine egne planer), hvordan 100 millioner kroner i årets alternative budsjett skal spares inn ved å privatisere kommunale tilbud – og ikke minst inndekningen av 250–300 millioner kroner til rullerende barnehageopptak. Å vurdere «fjerning av egenandeler og gebyrer som tiltak for å hindre fraflytting nord i kommunen» – det vil si Rennesøy og Finnøy – kan det bli drama av. Avgifter til vann og renovasjon er kostpris kommunene ikke skal tjene noe på, og en slik geografisk skjevdeling vil jo bety at innbyggere i andre deler av Stavanger må betale mer.

På ett punkt kommer Sissel Knutsen Hegdal ikke til å levere, og det er forslaget om å «starte arbeidet med å få på plass et hurtig, skinnegående kollektivtilbud mellom Stavanger, sentrum, Ullandhaug, Forus og flyplassen». Elleve år etter vedtaket om å skrinlegge bybane til fordel for bussvei, vil Venstre kaste penger etter en steindød hest. En snik-reversering og et forsøk på skinnegående system er et luftslott det er merkelig at Sissel Knutsen Hegdal og Leif Arne Moi Nilsen ikke punkterte i tide. Norconsult har anbefalt nei, Høyres fylkespolitikere har sagt nei, og hvordan Venstre-påfunnet skal finne sin plass i Byvekstavtalen er til de grader det svakeste punktet i den nye samarbeidsavtalen.

[ Miljøaktivist kaller fetterens jobb som miljøminister suspekt ]

[ Ap-adel inn i regjering ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen