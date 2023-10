Støre: Derfor er Stavanger-duoen i regjering

Mandag ble det klart at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjør endringer i regjeringen.

Blant annet blir Andreas Bjelland Eriksen (Ap) fra Stavanger ny klima- og miljøminister, og avtroppende Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) blir kunnskapsminister.

På en pressekonferanse sier Støre mye fint om de to nye tilskuddene fra Stavanger.

– Jeg er veldig glad for at vi nå får styrket laget også fra Rogaland og kysten, sier Støre.

Unge og erfarne

Han mener blant annet at folk bør merke seg den nye klima- og miljøministeren, Andreas Bjelland Eriksen.

– Han har den egenskapen vi også har pekt på ved Tonje Brenna og Jan Christian Vestre, det er unge men veldig erfarne politikere.

– Vi tar valg, og dette har vært gode valg, sier Støre.

Videre viser han til at han selv har sett at Bjelland Eriksen løser oppgaver på en god måte.

– Det er spennende å gi unge mennesker en erfaring på det jeg mener i stort er den viktigste saken vi har å møte – klimasaken. Norge kan faktisk gi et bidrag i det arbeidet som har betydning ut over Norge, sier Støre.

Han mener Bjelland Eriksen, på samme måte som Espen Barth Eide, tenker på hvordan vi skal klare å kutte utslipp og skape jobber, samtidig som man ikke skaper fornektelse, klima-angst eller klima-skam blant folk.

– En ressurs

Støre sier han har snakket med Kari Nessa Nordtun i lang tid.

– Jeg har veldig respekt for at å velge å bli statsråd er et stort valg. Disse politikerne som ikke har vært i denne posisjonen før, vet hvor stort det er, de vet at de kan ringe kollegaer og høre hva betyr det, og jeg har stor respekt for at det er et valg folk ikke tar lett på. Derfor har jeg snakket med Kari gjennom lang tid, sier Støre.

Han påpeker at han har tenkt at hun vil være en veldig ressurs å få i regjering.

– Jeg har sett det gode arbeidet hun har gjort. Så da hun kunne gi meg et signal om at hun var åpen for dette, og kabalen gikk opp, var jeg veldig glad for det, sier Støre.

Han mener Nessa Nordtun vil bidra til å få tilbake konsentrasjonen i skoleklassen, og at hun vil fortsette arbeidet Tonje Brenna har påbegynt om kunnskap og trivsel i skolen.