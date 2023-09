Slutt på piggdekkavgift i Stavanger

Ordningen ble innført i Stavanger 2017. Hensikten var å redusere andelen piggdekk på veiene slik at luftkvaliteten i byen skulle bli bedre. Bruk av piggdekk skaper svevestøv og bidrar til dårlig luft. Nå oppheves forsikringen. Dette ble vedtatt av kommunestyret mot stemmene til MDG, Venstre og Rødt.

Gebyret er 1400 kroner per sesong, eller 450 kroner måneden. Siden ordningen ble innført i 2017, har Stavanger fått inn 90 millioner kroner. De siste årene har inntekten vært rundt 9 millioner årlig.

Etter seks år med ordningen er piggdekkbruken er mer enn halvert. Ifølge tall fra Statens vegvesen kjører 91 prosent med piggfrie dekk i Stavanger/Sandnes.

[ Har fått inn 83 millioner kroner i piggdekkgebyr, nå kan det være over ]

– Det må vi forholde oss til

Ingebjørg Folgerø (H) mener det er nødvendig med en viss andel piggdekk på veiene for å forhindre bilulykker, da piggdekk fjerner is fra overflaten på veiene. Videre holdt hun Ap ansvarlig for et tidligere vedtak:

– Men hovedpoenget mitt er at i 2021 fremmet Kari Nessa Nordtun et forslag om at piggdekkavgiften skal fjernes i første termin 2023. Dette ble vedtatt av kommunestyret. Det får vi faktisk stå for, sa hun.

Ingebjørg Folgerø (H) (Mari Wigdel)

Aps Øyvind Jacobsen svarte følgende:

– Ordfører, Arbeiderpartiet kommer til å stå for dette vedtaket, men la det være tydelig sagt at vi er for prinsippet som ligger i forurensningsloven at de som forurenser skal betale. Men vårt vedtak fra 2021 gjør en direkte kobling mellom piggdekkpanten og piggdekkgebyret, så det må vi forholde oss til, sa han.

Øyvind Jacobsen (Ap). (Stein Roger Fossmo)

– Ikke piggdekkene som er problemet

MDGs Rune Askeland mener imidlertid ikke at tiden er inne for å fjerne ordningen.

– Det er ingenting som tilsier at denne forskriften bør avvikles, sa Rune Askeland (MDG) og viste til anbefalingen fra statsforvalteren:

– En stadig økende andel av bilparken i Stavanger, er elbiler. Elbiler er generelt tyngre enn fossile biler og vil på grunn av dette medføre en større belastning på veien. Elbil kombinert med piggdekk, medfører mer svevestøv.

[ Mímir vil gjøre det vanskeligere å rive gamle bygg ]

Myrhol (FP) på sin side mener det er på høy tid å fjerne avgiften ettersom målet er nådd.

– Målingen gjelder for Stavanger og Sandnes. Jeg har helt ærlig piggdekkandelen bare er på 5 prosent i Stavanger. De dagene det er dårlig luftkvalitet i Stavanger, er på kalde dager når folk fyrer med ved og står stille i kø med fossile biler. Det er ikke piggdekkene som er problemet i Stavanger, sa Myrhol.

Venstres Mette Vabø vil bevare gebyret.

– Hva er viktigst? At de som forurenser ikke skal betale for det eller at de som sliter når vi har dårlig luft skal skånes for dette?, sa Mette Vabø og fremmet et forslag om å videreføre ordningen med pant på piggdekk.

Dette fikk flertall med stemmer fra Ap, MDG, SV, R, Sp, KrF og V.

Stavanger Venstres gruppeleder, Mette Vabø. (Javad Parsa/NTB)

Det kom høringsinnspill fra følgende fire aktører: Naturvernforbundet i Rogaland, Statens vegvesen Region vest, Statsforvalteren i Rogaland og Bjerkreim kommune.

• Naturvernforbundet mener vedtaket om å kutte piggdekkavgiften er i strid med kommunens egne klima- og miljømål og på tvers av helsefaglige råd. Avgiften bør derfor opprettholdes.

• Statens vegvesen mener at innføringen av piggdekkgebyr er et målrettet og svært viktig tiltak i arbeidet for å forbedre luftkvaliteten og overholde forurensningsforskriftens krav i Stavanger. En utfordring ved avvikling av gebyrordningen er at handlingsplanen nå må reforhandles mellom kommunen og anleggseierne, samtidig som de er blitt usikre på om kommunen vil kunne stå ved avtalen. Statens vegvesen mener at kommunen bør klargjøre hvordan en reforhandling skal skje etter de nye reglene for forpliktende handlingsplan. Statens vegvesen vil fraråde at piggdekkgebyret i Stavanger oppheves.

• Statsforvalterens overordnede syn er at piggdekkforskriften bør beholdes, da den etter det de kan se har fungert godt for å få ned andelen som kjører med piggdekk. Deres anbefaling er at gebyrforskriften ikke oppheves, og at gebyret samt pant for piggdekk opprettholdes.

• Bjerkreim kommune støtter Stavanger kommune i fjerning av piggdekkgebyr.

