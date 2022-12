Har fått inn 83 millioner kroner i piggdekkgebyr, nå kan det være over

Nå kjører 91 prosent med piggfrie dekk i Stavanger/Sandnes, ifølge tall fra Statens vegvesen.

– Det er veldig positivt at så mange nå kjører piggfritt. Piggdekkbruk bidrar til svevestøv og dårligere luftkvalitet, sier miljøvernsjef i Stavanger kommune, Jane Nilsen Aalhus, til RA.

Piggdekkgebyrinntektene for denne sesongen var ved inngangen til desember på cirka 4 millioner kroner. Det inkluderer 2500 bileiere som har betalt sesonggebyr, samt de som har betalt dags- og månedsgebyr, opplyser miljøvernsjefen.

Total inntekt siden gebyrordningen ble innført i 2017, er på cirka 83 millioner kroner.

– Gebyrinntektene fra piggdekk er lagt inn i et klima- og miljøfond som kommunen har brukt til å finansiere en rekke gode klima- og miljøtiltak, blant annet flere støtteordninger til våre innbyggere, sier Nilsen Aalhus.

Hun viser til at pengene har blitt brukt til blant annet varmepumper, el-lastesykler og ladeinfrastruktur for elbiler i borettslag og sameier, samt til å dekke kostnader med ekstraordinært renhold på veier for enda bedre luftkvalitet.

Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus (Petter Fredheim)

[ – Enda flere enn før gruer seg til jul ]

Stor reduksjon

Hun gjør det klart at piggdekkgebyret har hatt ønsket effekt.

– I perioder om vinteren har Stavanger dårlig luftkvalitet. Bruk av piggdekk skaper svevestøv og bidrar til dårlig luft. God luftkvalitet står sentralt i kommunens miljøarbeid, og piggdekkgebyret er et effektivt virkemiddel for å sikre en høy piggfriandel. Da piggdekkgebyret ble innført i 2017, kjørte 25 prosent av bilistene i Stavanger-regionen med piggdekk. Nå er andelen under 10 prosent, noe som viser en veldig stor reduksjon i piggdekkbruken etter at gebyret ble innført.

– Er målet å ha 0 piggdekk på veiene?

– Vi har ikke satt et eget mål om null på dette.

Hun påpeker at hovedkilder lokalt til dårlig luftkvalitet er veitrafikk og vedfyring.

– Ifølge vår siste årsrapport om luftkvalitet som er fra 2021, var det litt dårligere luftkvalitet i 2021 enn de siste årene. Værforholdene betyr mye for luftkvaliteten og i 2021 var det noen lengre perioder med værtypen inversjon som kjennetegnes av stabilt kaldt vær, uten vind og nedbør. Årene før har vært nedbørsrike og vindfylte.

[ Utfordrende jul for mange: – Det handler mye om mat ]

Kan være siste sesong med gebyr

Piggdekkgebyret er vedtatt i handlingsplan for god lokal luftkvalitet. Det er vedtatt at gebyret gjelder ut årets sesong.

– Hvis piggdekkgebyr skal videreføres, trengs nytt politisk vedtak høsten 2023, understreker miljøvernsjefen.

Øyvind Jacobsen i Stavanger Arbeiderparti, sier til RA at partiet har vedtatt å avslutte piggdekkavgiften etter årets vinter.

– Det forholder vi oss til. Arbeiderpartiet mener avgiften har bidratt til at mange har droppet piggdekk på bilene sine, noe som har vært positivt for luftkvaliteten folk opplever i sentrale deler av byen vår, sier Jacobsen.

Også Stavanger Høyre mener piggdekkavgiften har sett sin siste sesong.

– Det er veldig gledelig at vi har en så høy andel som nå kjører piggfritt. Høyre har hele tiden vært tydelig på at når målet om at minst 90 prosent skal kjøre piggfritt er oppnådd, så er vi imot piggdekkavgift. Vi kommer ikke til å stemme for en piggdekkavgift for neste sesong. Det er også uheldig med særavgifter som kun gjelder i Stavanger og ikke på lik måte hos våre nabokommuner Sandnes, Sola og Randaberg, sier Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat og gruppeleder for Stavanger Høyre, til RA.

[ Slik var arbeidsledigheten i Rogaland i desember ]

Sissel Knutsen Hegdal Sissel Knutsen Hegdal (H) (Kathinka Skott Hansen/Kathinka Skott Hansen)

---

Fakta om piggdekktiltak

Piggdekkavgiften gjelder i Stavanger kommune fra 1. november. Avgiften er på 1400 kroner per vintersesong.

Piggdekkavgiften ble innført i Stavanger i 2017. I løpet av de fem siste årene har antall piggdekk på veiene blitt redusert fra 25 prosent til 9 prosent. Piggdekkbruken er mer enn halvert etter at gebyret ble innført.

For å få flere piggfrie dekk på veiene tilbyr kommunen en panteordning på piggdekk til bileiere som bor i Stavanger kommune. De som erstatter de gamle piggdekkene med vanlige vinterdekk kan søke til kommunen om støtte. Da kan de få en piggdekkpant på 300 kroner per piggdekk.

---