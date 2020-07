Nye el-sparkesykler til Stavanger

I en pressemelding fra kommunen opplyses det at rundt fredag 17. juli plasserer Tier ut hundre nye el-sparkesykler rundt om i Stavanger. Fra før har kommunen en avtale med Ryde som har hatt hundre slike sykler i drift i Stavanger siden mars.

– Ordningen gjelder inntil videre i en prøveperiode ut 2020, står det i pressemeldingen.

Retningslinjene for utleie av e-sparkesykler ble vedtatt av kommunalstyret for miljø og utbygging i september 2019. De fullstendige retningslinjene for en forsøksordning ut 2020 ligger i dokumentene til den politiske behandlingen.

I pressemeldingen står det at leverandørene har forpliktet seg til å hente inn og omplassere sparkesykler som har stått i ro i to døgn.

Retningslinjene utleierne har godtatt sier blant annet:

El-sparkesyklene kan være utplassert mellom kl. 06.00 og 22.00 alle dager, og skal tas inn om natten. (Gjelder ikke inntil videre, dispensasjone fra dette er gitt på grunn av korona-epidemien.)

Syklene skal ikke utplasseres når det er fare for snø eller is.

Syklene skal være utstyrt med teknologi for å kunne avgrense bruken av syklene geografisk (geofencing), for eksempel i parker og gågater.

Syklene skal være utstyrt etter de kravene som lovverket stiller til sykler, med blant annet bremser, ringeklokke og lys foran og bak.

Leverandøren forplikter seg til å følge avgrensningene for utleie og bruk, og fortløpende innarbeide justeringer kommunen bestemmer.

Leverandøren skal informere kundene om trafikkreglene og hvordan syklene skal brukes på en trygg måte.

Leverandøren skal instruere brukerne om hvordan syklene skal parkeres, slik at det blir god plass for gående, rullestolbrukere, barnevogner og andre å passere.

Leverandøren skal selv følge trafikkreglene i driften av tjenesten. For eksempel skal biler som brukes i driften ikke stanse i sykkelfelt og på fortau. De skal ikke kjøre på sykkelveier eller i parker og friområder.

Leverandøren skal fortløpende fjerne ødelagte og defekte sykler, rydde vekk sykler som hindrer annen ferdsel og fjerne sykler som er forlatt i sjøen, i parker, i friområder, på strender og andre steder der sparkesyklene ikke skal være.

På kommunen sine nettsider står det at man som bruker av el-sparkesykler må være oppmerksomme på at: