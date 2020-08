Kongelig åpning av årets Nordic Edge Expo

Det melder Nordic Edge Expo i en pressmelding mandag. Nordc Edge Expo 2020 blir en digital konferanse med tema Rethink Normality.

– Nordens ledende smartbykonferanse tenker nytt, og inviterer til direkte sendinger fra Stavanger, Oslo, København, Helsinki, Helsingborg og Brussel. I et nordisk fellesskap vil konferansen belyse samarbeid, utvikling og trender for bærekraftige byer og samfunn, på tvers av sektorer, står det i pressmeldingen.



Videre skriver organisasjonen at Kronprinsen er opptatt av norsk næringsutvikling og innovasjon, og engasjerer seg spesielt for gründere og det grønne skiftet. I miljøspørsmål kombinerer Kronprins Haakon interessen for bærekraftig utvikling og interessen for innovasjon. Han tror på at tekniske nyvinninger bærer miljøaspektet i seg og vil bidra til å løse utfordringene vi står overfor.



– Vi er svært glade for at H.K.H Kronprins Haakon har takket ja til å åpne Nordic Edge Expo. Temaene på konferansen gjenspeiler i høy grad Kronprinsens interesseområder, sier daglig leder Stig Finnesand i Nordic Edge.

Møtes for å dele erfaringer

Nordic Edge Expo arrangeres for sjette gang, og er Nordens ledende møteplass for beslutningstakere, teknologientusiaster, gründere, start-ups og investorer med ambisjoner innen smarte byer og samfunn.

Her møtes offentlig sektor i det private næringsliv og organisasjoner for å dele erfaringer, diskutere utfordringer og presentere løsninger. I tillegg til programmet på hovedscenene er Ungt Entreprenørskap sitt årlige kick-off for ungdomsbedrifter lagt til Nordic Edge Expo. Det samme er EdTech KnowHow-konferansen for lærere, i regi av Universitetet i Stavanger.

23. september – Nordic Edge konferanse i samsending fra seks byer.

21.-25. september – Utstillerdager med mulighet for samhandling, møter og direktesendinger.

23.-25. september – Tematiske workshops fra Europa og Asia.