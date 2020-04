Equinor reduserer utbyttet

Equinor har tidligere lansert flere tiltak for å styrke den finansielle robustheten, blant annet utstedelse av obligasjoner på 5 milliarder dollar.

– Equinor har allerede iverksatt kraftfulle tiltak for å styrke vår likviditet og finansielle robusthet. I denne ekstraordinære markedssituasjonen har vi også besluttet å redusere kontantutbyttet for første kvartal 2020 med 67 prosent, sammenlignet med det foreslåtte utbyttet for fjerde kvartal 2019, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor i en pressemelding.

Utbyttet per aksje er satt til 0,09 dollar for første kvartal. Selskapet opplyser at de vil komme med mer informasjon om dette når de publiserer sin kvartalsrapport 7. mai.