257 undersøkt i løpet av påskeuken – fire testet positivt

Tirsdag holdt SUS pressekonferanse om koronasituasjonen. Helle K. Schøyen, som fra tirsdag er konstituert administrerende direktør for SUS, sa at det har vært en relativt rolig påske.

– Per i dag har vi fem innlagte som er påvist med covid-19, og en av disse mottar respiratorbehandling. Vi har 18 medarbeidere i karantene. Det er en positiv utvikling, for hvis dere husker tilbake hadde vi en topp på rundt 650 for bare en måned siden, sa Schøyen.

Hun sa videre at sykehuset nå forbereder seg på å starte opp igjen med behandlingstilbud som har vært avlyst eller utsatt, og at de i første omgang vil øke den polikliniske aktiviteten, og at de etter hvert vil ta opp igjen dagkirurgi.

– Det er i tråd med de nasjonale føringene, og alle fag er nå i gang med å se på hva de kan sette i gang av poliklinisk behandling og dagbehandling framover, sa Schøyen.

Nøkkelfaktorene når det gjelder oppstart er personell, anestesi, smittevernhensyn og tilgang på smittevernutstyr, ifølge Schøyen.

Skille pasientstrømmene

Klinikksjef for Mottaksklinikken, Erna Harboe, sier også at det har vært en rolig påske og at mellom 20 og 30 ble testet hver dag.

– Det store arbeidet er å skille pasientstrømmene, altså å finne ut om pasientene som kommer har covid-19 eller ikke, sa Harboe under pressekonferansen.

– Siden palmehelgen har vi undersøkt 257 pasienter med mistanke om smitte, men vi har bare funnet det hos fire. Det vil si at andelen pasienter med positiv covid-prøve nå er nede i 1,6 prosent. 1. april hadde 11 prosent av de undersøkte i luftveismottaket en positiv covidprøve, sa Harboe.

Fra 1. mars har 7 prosent, 54 av 804, hatt positiv prøve. Totalt har det vært 47 pasienter innlagt på SUS. Åtte har fått intensivbehandling, mens 39 har fått behandling på vanlig sengepost. Gjennomsnittsalderen er 62 år, og de ligger 6,3 liggedøgn til sammen. De på intensivavdelingen har hatt lenger liggetid og har fått behandling i 13,7 liggedøgn.

Videre sier hun at koronapasientene som ikke ligger på intensiv har litt kortere liggetid enn pasienter med for eksempel lungebetennelse og influensa. Der er snittalderen 66,4 år og de har en gjennomsnittlig liggetid på cirka åtte døgn.

Dugnaden må fortsette

Smittevernoverlege Jon Sundal sier det har vært en gledelig utvikling i løpet av de siste fire ukene.

– Dugnaden befolkningen har vært med på må vi fortsette med selv om vi er nede i et minimum av pasienter. Vi oppfordrer fortsatt til å holde avstand, vaske hender, opptre i mindre grupper og være hjemme når en er syke, sa Sundal på pressekonferansen.

Han mener det vil bli spennende å se om det blir en økning når restriksjonene lettes på, og han tror grunnen til at tallene har holdt seg nede er fordi vi bor spredt i Rogaland og fordi befolkningen har vært flinke til å følge myndighetenes råd. Han sier videre at det må slippes mer opp, og at det er viktig at samfunnet går videre.

Sundal tror en må forvente at det blir flere positive når samfunnet slippes opp.

– I hvor stor grad blir spennende å se, sier han.