I den 23 kilometer lange Suldalslågen sniker laksen seg gjennom det iskalde vannet, uvitende om hva som befinner seg på overflaten. Der står menneskene. Og de har ikke dårlig tid.

– Laksefiske handler først og fremst tålmodighet.

Det sier Jakob Svandal (66). Pensjonisten er født og oppvokst i Sauda, og har drevet med fisking hele livet. Allerede i ung alder ble han bitt av basillen. Faren var garnfisker, og tok Svandal med på flere turer i barndommen. 66-åringen gikk en litt annen vei, og ble fluefisker.

Natt til 20. juli gikk startskuddet for laksefiske i Suldalslågen. Vestlandselven beskrives som et av de beste områdene i landet, og tiltrekker seg entusiastiske fiskere hvert eneste år.

Jakob Svandal (66) har fisket i 50 år. Motivasjonen er fortsatt på topp. (Anders Ihle Tovan)

Brudeferden i Suldalslågen

Svandal har vært våken siden 03.00 når RA møter ham torsdag morgen på fastlandet, noen få kilometer unna tettstedet Sand - og bare noen timer inn i årets laksefiske. Ikledd støvler, regntøy og redningsvest glir han sømløst over elven i en robåt som tilsynelatende synger på sitt siste vers.

– Er du sikker på at du tør dette, spør han lurt.

RAs utsendte biter i det sure eplet, slenger på seg vesten og tar det avgjørende steget over i båten.

Området er som tatt rett ut av et maleri av Adolph Tidemand og Hans Gude. I skumringen omringes elven av fjell og skog. Sporadisk stikker laksen hodet opp av vannet, og nærmest bekrefter at den er med på leken.

Svandal fikk sin første laks for over 50 år siden, og har ingen planer om å stoppe med det første.

Robåten må ofte tømmes for vann, men går fortsatt like godt. (Anders Ihle Tovan)

– Hva er motivasjonen?

– Det er noe med det å fiske som trigger meg. Jeg trives ved elven, og når jeg får teste ulike fluer og sluker. Gleden ved å fiske betyr mye mer enn fiskene man får. Sammenlign det gjerne med fotball. For folk som ikke er interesserte er det bare 22 mennesker som jakter samme ball.

– Men jeg er ikke like gal som da jeg var 30, understreker han.

Laksen trives godt i den 23 kilometer lange elven. (Anders Ihle Tovan)

Barndomskompiser på jakt

Han innrømmer allikevel at det ikke alltid går helt på skinner. Det ustabile vestlandsværet gjør at det er ganger det ikke er like fristende å stå opp midt på natten og ta turen fra Sauda. Det pleier imidlertid å snu fort.

– Det kan bli kjedelig, spesielt når det regner og er kaldt. Så drar jeg hjem og får varmen i meg. Plutselig innser jeg at det er på tide å hoppe i bilen og komme seg til Suldal igjen, sier han.

Den falleferdige robåten lenkes fast med kjetting på andre siden av elven. Noen få minutters gange unna ligger leiren Svandal og barndomskompisen Einar Lindvoll (66) har satt opp. For sistnevntes del smalt det for alvor på fiskefronten i fjor.

– Jeg klarte å huke tak i en fisk på minst 4-5 kilo på kroken – i rundt tre sekunder. Da fikk jeg et skikkelig kick, beskriver han entusiastisk.

Jakob og Einar i leirens base. Her er det både stoler, turutstyr og proviant. (Anders Ihle Tovan)

Uten mat og drikke duger heltene ikke

Leiren i skogkrattet forteller oss at vi har med en rutinert gjeng å gjøre. Brus, primus, sjokolade, turmat og fiskeutstyr ligger lett tilgjengelig på bordet.

Over dem henger en regntett presenning, med hver sin sovepose taktisk plassert for å unngå de kjølige vanndråpene.

Fluktstoler er tatt med på turen, hvor de to pensjonistene tar seg en velfortjent pause mellom kastene.

– Mat og kaffe er viktig på disse turene. Man kommer ikke langt uten næring, forklarer Lindvoll.

Strengt regelverk

Det er lov å fiske laks fra og med 20. juli til og med 30. september ovenfor Sandsfossen, og fra og med 10. juli til og med 20. september for laks nedenfor fossen. Kvoten er to fisk per døgn, og all villaks over 75 centimeter av det kvinnelige kjønn må slippes ut igjen med en gang. Den er nemlig fredet.

– Det er litt å sette seg inn i, men det viktigste er å ha kontroll på hvilke redskap du kan bruke. Man må også kunne skille mellom hun- og hannlaks, forklarer Svandal.

All fangst må rapporteres til plassen man kjøpte fiskekortet på. Dette gjelder også for fisk som slippes ut igjen. Svandal tror at mange sliter med å skille kjønnene, spesielt på laks under 10 kilo, men sitter med et inntrykk av at folk gjør så godt de kan.

– Blir det en slags internjustis?

– Ja, det kan du si. Man vil ikke få på seg et rykte om at man driver med tjuvfiske.

Jakob lager fluene selv. Det har han gjort i mangfoldige år. (Anders Ihle Tovan)

Timesvis med fisking

Tålmodighet er uten tvil nøkkelordet. Barndomskompisene har planer om å fiske til sent på kvelden, og drar ikke hjem før fredag ettermiddag. De lange timene uten napp kan noen ganger tære ordentlig på.

– Enkelte ganger går det helt i surr. Plutselig får jeg en følelse av at landet på den andre siden av elven beveger seg. Man trenger ikke akkurat alkohol når man driver med dette, ler Svandal.

Begge er krystallklare på at de skal ta turen tilbake flere ganger i løpet av sesongen.

– Det går mye på spenning. Ørret kjenner du, men laks er så brutalt når den først slår til. Jeg jakter enda min første, sier Lindvoll.

Etter noen timer går turen tilbake til mer komfortable omgivelser. Kjettingen løsnes og robåten tømmes nok en gang for vann.

Svandal tar tak i årene og kjemper seg gjennom strømmen. Den er sterkere nå. Rundt oss hopper laksen oftere enn tidligere.

Kanskje har den fått med seg at stengene ligger trygt plassert på land.

Soveplassen til Jakob, godt skjermet for regn. (Anders Ihle Tovan)

Fakta: Laksefiske i Suldalslågen

Fra og med 20. juli til og med 30. september ovenfor Sandsfossen.

Fra og med 10. juli til og med 20. september for laks nedenfor Sandsfossen.

Alle som har fylt 18 år må kjøpe statlig fiskekort.

Døgnkvoten er på to laks.

All vill hunlaks over 75 centimeter er fredet.

All fangst skal rapporteres.

