Jakobløypa offisielt åpnet: - Vi er så utrolig stolte

– Dette er en gave i forbindelse med OL-gullet. Det var Gjerts idé, men dere er grunnen til at vi får dette til. Dere er et forbilde for hele byen. Og vi er så utrolig stolte av dere. Tusen takk for den store innsatsen. Jeg vet det ligger mange, mange tusen timer med trening bak, sa en stolt Stanley Wirak, avtroppende Sandnes-ordfører, da han åpnet Jakobløypa torsdag ettermiddag.

Jakob Ingebrigtsen og treningsgruppen var til stede. Det var også leder av Sandnes idrettslag, Kenny Rettore, og flere æresmedlemmer. Jakob og Filip Ingebrigtsen ble også utnevnt til æresmedlemmer i Sandnes idrettslag.

Jakob og Filip Ingebrigtsen ble utnevnt til æresmedlemmer i Sandnes idrettslag. (Mari Wigdel)

Jakob, Filip og Henrik innviet banen med en testrunde. Kort tid etterpå forlot de banen, noe som var framprovosert av spørsmål fra flere medier om Gjert.

Det har «åde» på seg

Løypa ligger like ved Østerhus Arena og er 460 meter lang. Den er utrustet med nytt toppdekke tilpasset løping, en paviljong med gulv laget av slitte Nike-såler og et lyshare-anlegg fra Sandnes-bedriften Uniqa.

Sandnes kommune har bidratt med 500.000 kroner til å få i stand Jakobløypa. Ideen om å hedre Jakobs OL-gull med denne løypen, ble sådd av Gjert Ingebrigtsen tilbake i 2021, da han fremdeles var trener for sønnene. Prosjektet er realisert i samarbeid med Sandnes Sparebank, Sparebank Vest og Sandnes idrettslag.

– Dette er stort. At byen får noe som er oppkalt etter Jakob, som er den største idrettsmannen vi har hatt i Sandnes, er symbolsk, sa Stanley Wirak (Ap) til RA.

– Dette prosjektet har «åde» på seg. Først var det kun en oppgradering av løypa, men etter hvert kom dette lysharen-systemet inn, sier han og anslår at totalprisen havnet på mellom 1,4 og 2 millioner kroner.

Avtroppende Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap). (Mari Wigdel)

